Marvel annonce le reboot de la franchise à succès Blade

La Comic-Con de San Diego est souvent l’occasion pour les éditeurs de comics et de blockbusters d’annoncer leurs prochaines productions. De nombreux fans sont en effet présents lors de l’événement, dont la portée est internationale. Créé en 1973 par Marv Wolfman, le personnage de Blade était apparu pour la première fois sur grand écran en 1998 avec Wesley Snipes dans le rôle-titre.

Avec le rachat des droits du superhéros en 2013, en même temps que The Punisher (dont la série Netflix vient d’être arrêtée), de premières rumeurs circulaient. Mais avec un planning très chargé pour le MCU, Kevin Feige n’avait rien officialisé. Il semble désormais que ses équipes travaillent le sujet.

À quand la prochaine production ?

Pour le moment, les studios Marvel n’ont pas donné de calendrier ni de format précis en ce qui concerne Blade. Mis à part une information relative au casting et un visuel, il n’y a pas eu de détails supplémentaires. Et quand on connaît le planning des prochains opus de l’univers cinématographique, on peut se douter qu’il faudra attendre quelques années.

La première trilogie, diffusée pendant 6 ans, avait réuni plus de 2,5 millions de spectateurs rien qu’en France. Au box-office mondial, environ 415 millions de dollars avaient été récoltés, avec une rentabilité assurée pour les longs-métrages.

Un acteur bien connu du public

Si Marvel ne s’est pas trop exprimé sur cette nouvelle édition, l’entreprise a toutefois communiqué une information majeure concernant celui qui jouera le rôle de Blade. Il s’agira de Mahershala Ali. Si le nom de nous dit rien, sachez qu’il a entre autres déjà joué dans la série Luke Cage –annulée elle aussi– et dans House of Cards.

Il va donc falloir trouver un certain subterfuge pour ceux qui ont déjà vu l’acteur ailleurs dans le MCU. En 2017, il remporte l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Moonlight. L’américain réédite cet exploit deux ans plus tard, pour Green Book : Sur les routes du sud de Peter Farrelly.