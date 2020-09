Marvel : J.K. Simmons sera bien là dans Spider-Man 3

La nouvelle n’aura pas vraiment l’air d’une révélation pour ceux qui ont vu Spider-Man 2 : Far From Home. Pour rappel, dans les derniers instants du film, l’identité secrète de Peter Parker a été révélée sur grand écran par J. Jonah Jameson, le réalisateur du Daily Bugle. Un personnage iconique de l’univers de Spider-Man, incarné par J.K. Simmons que l’on avait déjà vu dans les films de Sam Raimi. Et il n’en a visiblement pas encore fini avec le rôle .

J.K. Simmons très optimiste pour la suite

L’information avait déjà fuité il y a quelques mois. J.K. Simmons expliquait alors avoir signé pour plusieurs films dans le Marvel Cinematic Universe. Mais, il soulignait aussi que rien n’obligeait Marvel à conserver les scènes dans lesquelles il apparaît. Interrogé par le site Collider, il a confirmé son optimisme quant à une apparition dans l’épisode 3.

Il y a une chance distincte, il y a eu des discussions, et je ne vais rien dire de définitif, parce que je ne sais pas si j’en ai le droit. Mais oui, je suis très optimiste et je pense qu’on aura plus de J.J.J. à l’avenir.

Si on peut imaginer que contractuellement, il n’ait pas le droit de confirmer officiellement l’information, au moins jusqu’à ce qu’on ait une bande-annonce à se mettre sous la dent, difficile d’imaginer que Marvel finisse par faire l’impasse sur son personnage. Il est à la fois trop important aux yeux des fans, dans l’univers même de Spider-Man, mais aussi dans le MCU, au vu de ses révélations dans le second film Spider-Man.

Il est même probable qu’il prenne ensuite la direction du Spider-Verse de Sony (qui s’est doté d’un véritable nom). De quoi lui permettre d’apparaître potentiellement dans d’autres films à l’avenir. On n’en a pas encore fini avec J.K. Simmons…