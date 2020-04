Marvel : James Gunn met fin à une théorie sur les Gardiens de la Galaxie Vol 3

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame mais aussi ce que pourrait contenir le prochain film des Gardiens de la Galaxie. Vous voilà prévenus.

A quoi ressemblera le 3e épisode des Gardiens de la Galaxie ? Il y a quelques jours, on est revenu sur l’incroyable succès de cette bande de personnages qui n’étaient pas prédestinés à prendre une telle importance dans le Marvel Cinematic Universe. Mais, les deux premiers épisodes, servis par un casting XXL et un génial James Gunn aux manettes ont propulsé cet univers dans une autre dimension. On attend désormais avec une impatience non feinte la suite, qui a commencé à se dévoiler peu à peu. On sait ainsi que Rocket devrait avoir un rôle important. Mais, impossible d’oublier le personnage de Gamora.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Gamora a été sacrifié par Thanos pour qu’il puisse récupérer la Pierre de l’Âme. Une perte qui a plongé Star-Lord dans la folie la plus complète. Dans Endgame, une autre Gamora, a fait son apparition, venue d’une autre temporalité. Mais, n’ayant pas de liens avec les autres Gardiens de la Galaxie, elle a pris la fuite. Très probablement, cette quête pour la retrouver devrait jouer un rôle central dans la suite. Certains fans espéraient que Mantis puisse transférer des souvenirs, des émotions à la Gamora 2.0 pour l’aider notamment à se souvenir de sa romance avec Peter Quill.

Mais, pour James Gunn, c’est tout simplement impossible. Si ses pouvoirs peuvent bien servir à lire ou à envoyer des émotions, Mantis ne peut pas faire de même avec les pensées. Or c’est bien ce dont il s’agit quand on parle de la mémoire. Reste à voir désormais ce qu’il nous réservera… Pour rappel, le film n’a pas encore de date de diffusion.

Starting early? We SEE them work in reverse when she fills Gamora with fear. But memories are thoughts, not emotions. She cannot read or send thoughts, only emotions. #QuarantineWatchParty #gotgvok2 ok no more questions until this evening!

— James Gunn (@JamesGunn) April 23, 2020