Marvel : la diversité au coeur de la phase IV du MCU ?

Et non, tout n’est pas complètement rose dans le Marvel Cinematic Universe. Si avec Black Panther et bientôt Shang-Chi, le studio a semblé ouvrir la porte à la diversité. Mais au-delà des têtes d’affiches, l’acteur Anthony Mackie qui incarne le Faucon, dans les films et la prochaine série, considère qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il avait ainsi précisé que à travers sept films Marvel, « chaque producteur, chaque réalisateur, chaque cascadeur, chaque costumier, chaque assistant de production… N’importe quelle personne était un Blanc ». Tessa Thompson, qui incarne le personnage de Valkyrie, explique que le changement est en marche.

Une phase IV décisive pour Marvel

Interrogée dans le podcast Actors on Actors de Variety, qui était déjà le canal choisi pour s’exprimer par son collègue s’est prononcé sur ce qui arrive dans les prochains films. Selon elle, « nous allons vraiment montrer à quoi ressemble la représentation dans ces mondes ».

Pour elle, c’est presque une obligation désormais pour Marvel, y compris d’un point de vue scénaristique. Au vu des voyages à travers le monde et même l’univers que vont offrir ces films, « c’est un gros problème si vous ne parvenez pas à offrir une représentation aux personnes de couleurs, à celles avec un handicap ou à la communauté LGBTQIA ». Elle précise aussi qu’il y a « beaucoup de personnages queer cool dans les comic-books » et que ceux-ci méritent donc une place à l’écran.

Marvel a déjà laissé entendre que les prochains films devraient en effet prendre cette direction à travers plusieurs histoires. Ainsi, un couple homosexuel pourrait être visible dans le film Eternals (prévu en février 2021) et Valkyrie elle-même devrait « trouver sa reine » dans Thor : Love and Thunder (février 2022). Elle deviendra même avec ce film, la première super-héroïne ouvertement LGBTQ+ du Marvel Cinematic Universe. Un moment très attendu par une partie du public.