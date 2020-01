Shang-Chi, le nouveau Black Panther chez Marvel ?

La phase 4 du Marvel Cinematic Universe chez Marvel nous réserve quelques films que l’on sait déjà très attendus. En vrac, Black Widow, Thor 4 : Love and Thunder et les Gardiens de la Galaxie 3. Mais il y a aussi des projets qui ont plutôt des airs de paris : Eternals et surtout Shang-Chi. On vous a déjà parlé de ce film, dont le nom complet est Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Sa sortie est prévue pour le 12 février 2021 et c’est sans doute le film qui présente le pari le plus important pour Marvel. Alors que l’on nous parle de quelque chose qui sera entre Matrix et Bruce Lee avec des pouvoirs, il y a aussi le vrai danger des stéréotypes. Sans oublier que le personnage est absolument inconnu de la plus grande majorité des fans du MCU.

Shang-Chi, un film majeur

Mais, le film réalisé par Destin Daniel Cretton, aura un rôle central dans la phase 4 de Marvel : incarner la diversité. Or, comme il l’a expliqué au Hollywood Reporter, cela ne semble pas du tout lui faire peur.

J’ai grandi sans pouvoir m’identifier à un super-héros. Je tournais autour de Spider-Man quand j’étais enfant parce qu’il avait un masque qui recouvrait son visage et que je pouvais m’imaginer sous le masque. J’aimerais beaucoup donner à mon fils un super-héros auquel il puisse s’identifier. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir raconter cette histoire.

Impossible de ne pas voir le lien évident avec Black Panther, qui a aussi eu cette importance communautaire. Dans une moindre mesure, on pourrait d’ailleurs dresser un parallèle équivalent avec Black Widow / Captain Marvel pour les jeunes filles, même si c’est plutôt Wonder Woman qui aura grillé la politesse dans ce registre.

Le problème dans tout ça, c’est que l’on devine sans peine l’ambition sous-jacente de Marvel / Disney : s’imposer sur le marché chinois…