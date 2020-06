Marvel : la femme de Hawkeye veut son film solo

C’est une requête à laquelle on ne s’attendait pas forcément. Linda Cardellini est l’actrice qui joue Laura Barton dans la saga Avengers, la femme de Hawkeye. On a pu la voir à plusieurs reprises : dans Avengers : l’Ere d’Ultron et Avengers : Endgame. L’actrice ne dirait pas non à un troisième film, une perspective qui semble compliquée par la situation incertaine autour du personnage de Hawkeye. Mais, interrogée par Collider, celle que l’on a pu voir dans des séries comme Freaks and Geeks, Urgences ou bien au cinéma (Scooby-Doo, Le Secret de Brokeback Mountain), a une autre idée. Elle veut un film solo.

Hawkeye dépassé par sa femme ?

Ainsi, alors que l’archer n’a toujours pas eu le droit à son film et devra à priori se contenter d’une série, Linda Cardellini estime qu’il y a quelque chose à faire autour du personnage de sa femme, qui n’a aucun pouvoir particulier rappelons-le.

Après avoir expliqué à quel point elle était contente d’avoir joué dans le Marvel Cinematic Universe et que les amis de sa fille adoraient les films, Linda Cardellini estime en fait qu’elle « aimerait beaucoup voir un film sur Laura Barton ». Dès la phrase suivante, elle reconnaît toutefois que la probabilité est particulièrement faible.

Je ne pense pas que cela va arriver. Je pense que les choses sont davantage intéressés par les super-héros.

La perspective d’un film sur le personnage de Laura Barton semble très improbable. La solution aurait pu être de raconter l’histoire de Hawkeye à travers ses yeux, mais cette option semble clairement ne pas être dans les tuyaux du côté de Marvel. Mais, si Marvel décide de jouer plus sur la fibre du drama et du social, alors les choses pourraient changer. L’idée d’explorer les conséquences des actions des super-héros sur leurs proches a un certain attrait. Mais clairement pas pour un film sur grand écran. Une petite série sur Disney+ ?

S’abonner à Disney+