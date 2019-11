Hawkeye devait avoir le droit à son film solo

C’est l’Avenger initial qui manque dans la liste. Alors que Black Widow va enfin avoir le droit à son film solo en avril 2020, Hawkeye lui n’y aura jamais le droit. A la place, son futur va se décliner dans une série, sur la plateforme de streaming Disney+ qui sera pour lui l’occasion de passer le relais à une nouvelle archère. Pourtant, les choses auraient pu être bien différentes pour lui.

Hawkeye, victime ou héros de Disney+ ?

De la même façon que Falcon et The Winter Soldier jouent un rôle crucial dans le développement de la plateforme Disney+, on peut voir Hawkeye comme un produit d’appel pour le service de streaming. En jouant avec un acteur connu, un personnage aimé du grand public et qui possède ses fans, Marvel et Disney s’imaginent sans doute se garantir une certaine audience.

Mais, dans le même temps, il ne faut pas se voiler la face. S’il a fini sur Disney+, c’est aussi parce que du point de vue des studios, son potentiel cinématographique était sans doute moindre. A minima, il représentait un pari plus risqué.

C’est ce qu’explique un article de Bloomberg. Concrètement, Jeremy Renner avait bien un accord avec Marvel pour faire un film solo. Mais, Kevin Feige voulait le transformer en série. Une relégation que Black Widow aurait sans doute subi, si Marvel n’avait pas une certaine pression pour faire des films de super-héroïnes. On peut aussi s’interroger sur les autres séries, quelles sont celles qui avaient initialement été pensées comme des films ?

A noter que ce changement de stratégie n’est pas inédit chez Disney. A la base, du côté de Star Wars, l’ambition était de faire un spin-off sur Boba Fett. A la place ? La série The Mandalorian. Rassurez-vous, la qualité ne devrait pas complètement passer à la trappe. Certaines rumeurs évoquent ainsi un coût de 25 millions de dollars par épisode. De quoi permettre de belles choses.