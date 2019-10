Marvel : l’appel du coeur d’Edward Norton

Récemment, on vous annonçait le retour possible de Liv Tyler, qui incarnait Betty Ross dans le premier film Hulk. L’actrice pourrait apparaître dans la série She-Hulk pour Disney+. Une nouveauté qui semble avoir donné des idées à un autre acteur de ce qui était alors un véritable navet. S’il sait déjà qu’il ne pourra pas récupérer son rôle de Bruce Banner / Hulk, il rêve tout de même de réussir à faire un retour dans le giron de Marvel. Comment ? On vous explique.

Edward Norton est-il prêt à tout ?

Depuis la sortie du film Hulk en 2008, Edward Norton a su rebondir loin du MCU. Parmi les films que l’on trouve à son palmarès, on retiendra surtout le génial Birdman d’Alejandro González Iñárritu qui lui a permis de décrocher une nomination à l’Oscar ou encore The Grand Budapest Hotel. Des succès remarquables certes, mais qui ne lui ont sans doute pas permis d’obtenir une renommée telle que celle qu’il aurait eu en demeurant le Dr Bruce Banner.

Conscient du succès du Marvel Cinematic Universe et sans doute aussi (un peu) jaloux de Mark Ruffalo, Edward Norton a donc fait savoir qu’il serait preneur d’un rôle dans le MCU, même si c’est pour jouer le rôle d’un super-méchant. Bon, il faut le reconnaître, c’est aussi un journaliste qui lui a demandé.

Peut-être comme un méchant ? Peut-être que je vais créer le mien. Je ne sais pas, je suis ouvert à tout. Pensez-y, j’ai fait « La boîte à réponse de Storybots » sur Netflix.

Difficile d’en tirer des conclusions pour l’heure même si on peut douter que quelque chose soit en cours. Même si Edward Norton est un très bon acteur, Marvel essaie de ne pas reprendre d’acteur ayant déjà joué un rôle majeur dans ses films. Peut-être une exception est-elle possible tant cette situation est particulière.