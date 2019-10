Marvel : 11 ans après le retour d’un personnage du MCU que vous aviez oublié

On l’oublie souvent, mais Iron Man n’a pas ouvert le MCU avec ses deux premiers films, comme certains fans aimeraient à le penser. Entre les deux, en 2008 comme le premier film de Robert Downey Jr., il y a eu l’Incroyable Hulk. Un film incroyablement raté, qui mettait en scène Edward Norton dans le rôle du géant vert. Lui ne reviendra pas. Mais une dde ses co-stars à l’écran pourrait en revanche avoir le droit à un inattendu come-back.

Marvel mise sur le retour d’une actrice

Disney+ va nous proposer tout un attirail de séries destinées à étendre quelque peu le MCU dans nombre de directions différentes. C’est notamment le cas pour The Falcon & The Winter Soldier, WandaVision, Hawkeye et Loki, qui proposent de suivre des personnages anciennement majeurs du MCU.

Mais on va aussi avoir droit à des nouveaux super-héros, complètement sortis du moule. Dans le lot, il y a Moon Knight, Ms Marvel et She Hulk. Or pour cette dernière, cela permettra notamment de retrouver une ancienne actrice, déjà passée chez Marvel. En effet, selon CBR, on aura le droit au retour de Betty Ross. Vous ne vous souvenez plus de qui il s’agit ? C’est un peu normal. Jouée par Liv Tyler, elle incarne le premier grand amour de Bruce Banner / Edward Norton. Une époque pré-Black Widow / Scarlett Johansson donc.

Si Marvel essaie d’oublier avec insistance que ce film existe, le retour de l’actrice serait la preuve que tout n’est pas non plus à jeter. L’information n’est pas encore confirmée, mais on s’interroge tout de même du pourquoi de son retour.

Et puis avec un peu de chance, on pourra aussi la revoir dans ce fameux Hulk vs Wolverine qui nous fait déjà tellement saliver…