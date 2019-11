Marvel : Mark Ruffalo a son avis sur l’avenir d’Hulk dans le MCU

C’est l’un des personnages qui a connu la transformation la plus radicale au début d’Avengers Endgame. Hulk a réussi à rassembler ses deux personnalités, pour un résultat final pour le moins particulier. Mais, cela ouvre d’autres questions. Quel avenir pour le personnage dans le Marvel Cinematic Universe ? Si l’idée d’un film solo, comme Black Widow semble être écartée, le super-héros incarné par Mark Ruffalo devrait encore apparaîtra dans le paysage cinématographique. Mais pourquoi faire ? Si on rêve tout haut d’un crossover avec Wolverine, cela semble être une perspective très (trop) lointaine. Mais, il existe d’autres solutions.

Hulk joue à l’intello

C’est donc Mark Ruffalo qui s’est prononcé sur le sujet. Pour lui, Hulk a bel et bien encore un rôle à jouer dans le Marvel Cinematic Universe.

J’aimerais bien le voir traîner un peu avec les nouveaux personnages. Peut-être qu’il pourrait être une sorte de mentor, de gourou pour les plus jeunes.

Signe que l’idée a du potentiel, Kevin Feige lui-même, le big boss du studio Marvel a considéré qu’en effet c’était « une bonne idée ».

Le personnage du professeur Hulk, comme on l’a vu dans Avengers : Endgame possède un potentiel évident à l’écran. Mais, dans le même temps, entre Ms Marvel et She-Hulk, on pourrait bien avoir un peu trop de muscles bruts à l’écran. Le rôle d’un mentor, loin des combats paraît donc une alternative séduisante. L’occasion aussi de permettre à Hulk de faire de vrais adieux au MCU. Il les a bien mérités. On attendra en tout cas encore un peu avant d’en savoir plus.

A noter que les studios Marvel pourraient aussi décider de répondre à l’appel du cœur d’Edward Norton, le premier Hulk du MCU, et nous offre un film étrange rassemblant les deux acteurs à l’écran. Et pourquoi pas ?