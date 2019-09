Hulk vs Wolverine, le film qui nous fait déjà rêver

Beaucoup de fans du MCU pensent sans doute en avoir fini avec Hulk, au-delà de quelques éventuels caméos. Le film de 2008, censé faire partie du MCU mais qui s’avéra un véritable raté devait signer la fin du géant vert dans un film individuel. Depuis, on le voyait avec les Avengers on en personnage de soutien. Avec la fin de la phase 3, on s’attendait même à ce qu’il ne revienne plus trop à l’écran. On sait tout de même qu’il aura le droit à un rôle de guest-star récurrent dans la série She-Hulk (à partir de 2022 sur Disney+). Une rumeur persistante pourrait toutefois donner un résultat différent, avec un nouveau film.

Hulk face à l’adamantium

En effet, Disney et Marvel réfléchiraient à faire une adaptation de l’arc Immortal Hulk, publié depuis l’été 2018. Dans cette histoire, le docteur Banner, qui a réussi à contrôler son alter-ego dans Avengers Endgame a cette fois perdu le combat. Il s’est transformé en une créature horrifique, décidé à détruire l’Amérique. L’histoire est sombre et plutôt gore, destinée avant tout à un public adulte. Une histoire qui pourrait donc avoir une adaptation et qui donnerait la réplique à un personnage bien particulier : Wolverine. Leurs face-à-face sont réguliers dans les comics, l’histoire n’est donc pas trop choquante.

Or, on le sait déjà, c’est écrit ou presque, Wolverine va rejoindre les Avengers. Bien sûr, il va encore falloir réussir à tourner la page du génial Hugh Jackman. Mais en trouvant un acteur capable de donner un petit challenge à Mark Ruffalo, on peut s’attendre à ce que le résultat soit explosif. Reste à régler la question des droits. C’est Universal Pictures qui possède ceux d’Hulk. Or, l’exemple de Spider-Man pourrait refroidir un peu les ambitions du côté de Marvel.