Marvel : Mark Ruffalo relance un rêve des fans

Quel avenir pour Hulk dans le Marvel Cinematic Universe ? Après la « fusion », entre ses deux personnalités, vue dans Avengers : Endgame, de nombreux fans se posent la question. C’est sans doute le seul des « originaux », dont l’arc narratif ne semble pas complètement bouclé complètement, même si rien n’est annoncé officiellement du côté de Disney. Mark Ruffalo a déjà dit par le passé ce qu’il aimerait faire par la suite. Mais, les fans rêvent depuis plusieurs mois d’autre chose, d’un film crossover, qui réunirait à la fois Hulk et Wolverine, qui fait désormais, lui aussi, partie de l’écurie Disney. On vous en parlait déjà il y a quelques temps. Cette fois, c’est Mark Ruffalo lui-même qui a annoncé que le projet le tente bien.

Mark Ruffalo face à Hugh Jackman ?

On sent que Mark Ruffalo aimerait bien continuer un peu avec le Marvel Cinematic Universe. Au Comic Con de Tokyo, l’acteur qui était présent, a notamment évoqué deux choses. Son envie de discuter avec Kevin Feige, le big boss de Marvel pour discuter de son avenir et la perspective d’un film crossover avec Wolverine.

Pour ceux qui connaissent ces personnages à travers leurs univers cinématographiques, le concept peut surprendre. Mais du côté des comics, c’est loin d’être inédit. Ils se sont déjà affrontés sur le papier. Et d’un point de vue cinématographique, on anticipe sans peine qu’un tel film pourrait être particulièrement rentable.

On se souvient du combat explosif entre Thor et Hulk dans le film Thor : Ragnarok, et celui-ci serait su rle papier encore plus explosif. Reste un défi majeur, trouver l’acteur idoine pour incarner Wolverine. Si on aimerait beaucoup retrouver Hugh Jackman, cela semble très improbable. Marvel voudra vraisemblablement repartir de zéro, pour installer ce personnage adoré des fans le MCU. Une affaire à suivre dans les prochains mois.