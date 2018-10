Marvel retouche en douce son calendrier des sorties

Marvel supprime une sortie

Pas vu pas pris ? Marvel possède tout un programme détaillé pour se sorties dans le MCU. Chaque étape est planifiée plus ou moins parfaitement. Mais parfois, il y a des changements. C’est ce qui s’est produit ici. En effet, l’année 2020 ne verrait finalement que deux films du MCU contre trois initialement prévus.

Voici le schéma tel qu’il était encore prévu il y a peu par Marvel.

Marvel 1 : 1 mai 2020

Marvel 2 : 31 juillet 2020

Marvel 3 : 6 novembre 2020

On ne parle pas de n’importe quels films mais des débuts d e a phase 4 du MCU, prévue pour prendre la suite d’Avengers 4. Selon les projections, on devrait trouver dans cette liste Doctor Strange 2, Black Widow et le troisième épisode des Gardiens de la Galaxie.

Le spectre des Gardiens de la Galaxie ?

Selon de nombreuses rumeurs, le film dont la sortie a été décalée serait tout simplement le prochain épisode des Gardiens de la Galaxie. Le troisième film de la bande de justiciers galactiques a connu des derniers mois compliqués. Si vous avez raté les multiples épisodes de l’aventure, James Gunn a été licencié par Disney (qui possède Marvel) en raison de tweets inappropriés.

Malgré le soutien de l’équipe, le retour du réalisateur semble plus ou moins impossible. Résultat, le projet a été suspendu dans un premier temps. Or, on sait désormais qu’un nouveau programme a été mis en place. Le film devrait entrer en production à partir de février 2021 selon Production Weekly. Soit un retard de deux ans. Mais le film n’a pas encore de date de sortie. Difficile de savoir s’il s’agit bien de ce film dont parle Marvel. On devrait en avoir une confirmation à brève échéance. Le fait qu’il n’ait pas été remplacé dans le programme est tout de même surprenant. Marvel doit sans doute y voir une vraie année de transition.