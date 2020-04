Marvel : Thanos pourrait apparaître dans le film Eternals

Attention l’article suivant contient des spoilers sur Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et le destin du personnage Thanos. Si vous n’avez pas encore vu ces films, mieux vaut sans doute arrêter votre lecture (et vous lancer tout de suite dans le visionnage !)

On pensait (voir même on espérait) tous en avoir fini avec le personnage de Thanos, le Titan Fou qui incarne le principal méchant de la saga Avengers dans les films Infinity War et Endgame. S’il aurait pu occuper une place bien plus importante dans le Marvel Cinematic Universe, sa double mort dans Avengers : Endgame devait à priori sonner le glas de ses ambitions galactiques. Mais, on pourrait finalement avoir le droit à un nouvel épisode de ses aventures, même si c’est seulement à travers des flash-backs.

Thanos, de retour à l’écran

C’est Jim Starlin, le créateur du personnage du côté de Marvel Comics qui s’est prononcé sur le sujet. Celui qui a aussi créé Drax et Gamora des Gardiens de la Galaxie, estime que son personnage devrait apparaître dans une version plus jeune dans le film Eternals. Si on savait déjà que ce film serait connecté avec Avengers : Endgame, Mais on ne pensait pas forcément qu’il reviendrait après avoir été transformé en poussière.

Le père de Thanos lui-même d’un point de vue narratif était un Eternals, nommé A’lar. Si celui-ci pourrait apparaître, le destin de Thanos est loin d’être écrit. Jim Starlin estime que son bébé est tout simplement trop rentable pour qu’il soit aussi vite abandonné.

Ils se sont fait une montagne d’argent avec ce personnage. Donc je ne les vois pas le retirer de sitôt (du MCU). Les personnages de bandes dessinées ont tendance à avoir une durée de vie prolongée au-delà des acteurs qui travaillent sur eux.

Le film se déroulant normalement après Avengers : Endgame, un flashback pourrait donc être au programme, même si rien n’est encore garanti. D’autres fans estiment aussi que Thanos pourrait faire son retour à travers le Multivers.