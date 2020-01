Eternals, l’histoire est directement influencée par Avengers Endgame

La phase 4 du Marvel Cinematic Universe a surpris les fans lors de son annonce. Il faut dire que certains films tranchent un peu avec ce que l’on a pu voir jusque-là. Un signe que le studio de Kevin Feige élargit un peu ses horizons, avec de nouveaux personnages et même des mondes différents. Ce sera notamment le cas du film Eternals qui arrivera après Black Widow. Mais, Marvel aurait réussi à trouver comment bien inscrire l’histoire dans la continuité du MCU.

Eternals et les conséquences d’Endgame

Commençons par les présentations. Les Eternels, sont connus des amateurs de comics, mais beaucoup moins de ceux de la télévision. On parle donc d’une équipe d’être dotés de pouvoirs qui ont été créés par les Celestials. Ce ne sont pas des humains au sens classique du terme, mais une branche de l’humanité. Si les comics suivent une soixantaine d’entre eux, huit ont été retenus pour le film : Ikaris, Kingo, Makkari, Phastos, Ajak, Sprite, Gilgamesh et Thena. Sur le papier, leurs pouvoirs n’ont rien à voir avec ce que l’on connaît jusque-là.

Mais, selon les informations disponibles, le film sera directement influencé par Avengers : Endgame. L’histoire du film se déroulera sur une période de 7000 ans, cet impact ne sera donc que partiel. Mais la partie majeure sera contemporaine et même située immédiatement après la victoire des Avengers sur Thanos. Selon le synopsis dévoilé par Marvel, les Eternels vont devoir sortir de l’ombre et s’unir après une tragédie, pour faire face aux Déviants. Faire le lien entre cette tragédie et Thanos semble être une évidence… Reste à savoir si c’est bien ce que fera le MCU mais dans tous les cas, cela nous permettra d’en savoir plus sur les conséquences cosmiques d’Avengers : Endgame.