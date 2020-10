Marvel : un acteur laisse entendre qu’il pourrait faire son retour

En théorie, la décision a déjà été actée chez Marvel. Après les morts multiples du film Avengers Endgame, les studios ont déjà annoncé qu’ils ne feraient pas de reboots pour leurs personnages. Le scénariste Christopher Markus invoquait alors une question de cohérence du MCU. Bien sûr, avec le multivers et les réalités parallèles qui vont être introduits à travers la série Wandavision sur Disney+ puis avec le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, les choses pourraient changer. Cela pourrait nous donner l’opportunité de découvrir une autre version des super-héros comme Iron Man. Il existe aussi l’option du voyage temporel, notamment utilisée pour Loki (Tom Hiddleston). Un autre acteur laisse planer dans l’air l’idée de son retour.

Marvel, un retour pour Yondu ?

C’est Michael Rooker qui s’est prononcé sur le sujet. L’acteur a incarné Yondu, le père adoptif de Peter Quill (Chris Pratt) dans les deux premiers films des Gardiens de la Galaxie. On s’en souvient à la fin du second épisode, il s’est sacrifié pour sauver le super-héros de son père Ego (Kurt Russel). Un moment déchirant pour de nombreux fans qui s’étaient vraiment attaché au personnage. Mais cet adieu pourrait bien ne pas être définitif, c’est en tout cas ce qu’espère l’acteur qui s’est confié à Comic Book.

Vous savez quoi ? J’ai adoré le personnage. Je ne sais pas comment ils pourraient le faire, mais bien sûr, c’est possible. Tout est possible dans l’univers Marvel, vous savez, il y a des voyages dans le temps et beaucoup d’autres choses.

Il a ensuite souligné avec humour que Marvel pourrait bien ne pas être en mesure… de le payer. Si les fans peuvent en rêver, la perspective semble tout de même très compliquée. On peut douter que Yondu fasse partie des priorités chez Marvel.