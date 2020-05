Marvel : un retour de Chris Evans / Captain America serait évoqué

Le Marvel Cinematic Universe aurait-il du mal à faire ses adieux à ses super-héros ? Alors que de nombreuses rumeurs ont circulé sur un éventuel retour du personnage de Iron Man, c’est désormais Captain America, le personnage joué par Chris Evans qui est au cœur de nouvelles discussions.

Chris Evans, un retour sous forme d’hommage ?

Paradoxalement, on se souvient qu’à l’époque, Chris Evans n’était pas forcément emballé par son rôle de Captain America. Au final, il a eu le droit à sa propre trilogie et un rôle majeur dans les quatre films Avengers. On ne fera même pas le compte de ses différents caméos. Officiellement, il a raccroché à la fin d’Avengers : Endgame. Son célèbre bouclier a été transmis au Faucon / Anthony Mackie, chargé de perpétuer la légende et son héritage. Une histoire qui on le sait, devrait être centrale dans la future série Disney+, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver dont la diffusion était officiellement prévue en août prochain. Mais, alors que le tournage a été interrompu par le coronavirus, on ignore encore la nouvelle date prévue.

A la fin d’Avengers : Endgame, on a pu découvrir un Captain America marqué par les années. Et c’est potentiellement là-dessus que voudrait jouer Marvel pour une seconde saison de la série Disney+. Le personnage de « Old Man Steve », bien connu des amateurs de comics, pourrait alors trouver une déclinaison inattendue. Chris Evans n’a jamais écarté complètement la possibilité d’un cameo. Si rien n’est signé pour l’instant, on peut tout de même se laisser aller à y croire…

A noter que Chris Evans a tout de même précisé par le passé qu’il faudrait une très bonne raison pour qu’il revienne dans le Marvel Cinematic Universe. On espère que celle-ci lui conviendra.