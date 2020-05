Marvel : va-t-on revoir les Pierres d’Infinité ?

Attention l’article suivant contient des spoilers sur les derniers épisodes des films Marvel et sur ce qui arrive ensuite. Si vous ne voulez rien savoir, mieux vaut arrêter votre lecture…

Les Pierres d’Infinité ont été au cœur des 10 dernières années de Marvel, culminant avec deux films : Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Alors que le studio est désormais dans la phase 4, on pourrait penser qu’elles vont disparaître. Pourtant, plusieurs retrouvailles sont déjà au programme ou imaginables.

La série Loki

On commence par l’évidence avec la série Loki. Alors qu’il a volé le Tesseract dans le film Avengers: Endgame, on sait que cette pierre d’infinité sera au rendez-vous de la série. Cela pourrait toutefois n’être que très partiellement puisque ce braquage n’était pas prévu initialement.

A découvrir sur Disney+

La série Wandavision

Avec la série Wandavision, elle aussi prévue sur Disney+, mettra en scène Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany). On sait que la série se déroule après Avengers: Endgame, et sera connectée au film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Alors que les deux héros tirent leurs pouvoir de la Pierre de l’Esprit, il serait surprenant de ne pas la voir à l’écran.

Le film Doctor Strange 2

Qui dit Doctor Strange, dit Pierre du Temps. Sauf qu’il a été forcé de l’abandonner dans les deux derniers films. Le voilà donc privé de sa meilleure arme ? Pas forcément puisque dans son film, il va explorer le Multivers et donc découvrir d’autres versions de lui-même et potentiellement revoir cette fameuse pierre verte.

De façon plus incertaine, on peut aussi imaginer que l’on reverra la Pierre de l’Âme dans le troisième film des Gardiens de la Galaxie. Elle a joué un rôle important dans le destin de Gamora. Pour la Pierre de la Réalité et celle du Pouvoir, tout reste à voir…