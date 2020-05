Pour lancer sa série sur Loki, Marvel a eu de la chance

Depuis 10 ans, Kevin et ses équipes nous ont habitué à ce que tout soit prévu dans le moindre détail. Le Marvel Cinematic Universe ressemble à une machine bien huilée. Malgré quelques accrocs plus liés à des hommes qu’autre chose, l’ensemble fonctionne à merveille et on se surprend aujourd’hui encore en voyant des références entre deux films parfois espacés de plusieurs années. Seule exception à l’heure actuelle, la plupart des séries construites autour de l’univers Marvel. Mais, une révélation sur le personnage de Loki démontre que le MCU peut aussi compter sur une bonne dose de chance.

Loki et ce petit détail qui change tout

Marvel est donc en train de préparer une série sur le personnage de Loki joué par Tom Hiddleston. La dernière fois qu’on l’a vu, c’est dans le film Avengers : Endgame. Alors que les Avengers sont en train de réaliser le braquage temporel pour récupérer les pierres d’infinité, Loki profite de la cohue et prend la fuite avec le Tesseract. On pourrait y voir les prémices de la série, en imaginant que du côté de Marvel, c’est le genre de petit détail parfaitement bien choisi.

Oui mais voilà. Il n’en serait rien. Alors que la série est officiellement prévue pour le printemps 2021 (une date sans doute amenée à être modifiée au vu des problèmes liés à l’épidémie de coronavirus), ce vol du Tesseract n’était absolument pas lié à la série Loki pour Disney+.

C’est ce que Stephen McFeely, un des auteurs de Avengers : Endgame a révélé il y a peu. Il ne s’agissait pas d’une demande de quelqu’un chez Marvel pour préparer la série.

Nous pensions juste que c’était une solution idéale pour pour bouleverser le braquage.

No! We just thought it was a juicy way to upset the heist. #AvengersAssemble #QuarantineWatchParty -SM https://t.co/VvvQ286H1O — ComicBook.com (@ComicBook) April 28, 2020

Même sans la série, ce vol du Tesseract par Loki aurait eu le résultat escompté dans le film. Mais, la série permettra désormais de savoir ce qu’il compte en faire…