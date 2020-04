Marvel : voici sans doute un destin que vous n’aviez pas en tête pour Thor

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur le film Avengers : Endgame. Si vous n’avez pas encore vu le film (on se demande comment c’est possible), mieux vaut ne pas lire l’article .

La forme physique de Thor représente une véritable blague chez tous les spectateurs de Avengers : Endgame. Le dieu nordique rote, boite, a une panse à rendre jaloux tous les fans d’Obélix du monde… Bref, c’est devenu une sorte de loque humaine, désespéré par le fait de ne pas avoir pu sauver le monde en tuant Thanos. Mais comment sera son personnage dans Thor : Love and Thunder ? Il s’agit d’une vraie question à laquelle Taika Waititi, le réalisateur du film a donné un début de réponse. Il considère que la blague est éculée. On peut donc s’attendre à ce qu’il retrouve la forme. Mais comment ? PETA a une idée…

Un Thor vegan pour la suite du Marvel Cinematic Universe ?

L’association PETA, qui se focalise notamment sur la protection des animaux a pris position sur le sujet en suggérant un régime très particulier pour le dieu du tonnerre. L’idée suggérée par l’association est donc que Thor adopte un régime… vegan. Il suivrait ainsi l’exemple de Chris Hemsworth, qui serait devenu vegan durant le premier Thor et les Avengers.

Peut-être que si Thor empruntait le Bifrost qui mène à notre monde, il pourrait être inspiré par les autres végans, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) et Natalie Portman (Jane Foster), et son armure serait alors plus facile à enfiler. Si Thor est très soucieux de protéger notre Terre, devenir végan fait sens – ôter les animaux de notre alimentation pourrait sauver plus de 3 785 litres d’eau, 9 kg d’émissions de dioxyde de carbone et 9 mètres de forêt chaque jour, ainsi que sauver la vie de 200 animaux par an. En faisant de Thor un végan, vous pourriez aisément expliquer son retour à son poids de base, tout en vantant les bénéfices de ce régime.

On va quand même attendre la réponse de Marvel et de Taika Waititi mais on ne se fai tpas trop d’illusions. Honnêtement on espère aussi que Thor aura plus important à faire dans cette épisode 4 que de se préoccuper de son régime alimentaire.