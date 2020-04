Thor : Love & Thunder, Waititi nous offre un gros spoiler

Vous vous en doutez vu le titre, l’article suivant contient des spoilers sur le film Thor: Love and Thunder. Si vous ne voulez rien savoir à l’heure actuelle, mieux vaut passer votre chemin…

Thor: Love and Thunder sera le 4e opus des aventures du prince d’Asgard. On pensera sans doute avoir déjà fait le tour du personnage, mais le troisième opus, réalisé par Taika Waititi a déjà prouvé que les surprises étaient possibles… même pour les acteurs. C’est le même réalisateur qui rempile pour le prochain épisode et on peut donc s’attendre à ce qu’il sorte à nouveau des sentiers battus. Mais, Taika Waititi n’est pas le seul à prendre des risques. Il suffit de repenser à l’évolution physique de son personnage et notamment à sa prise de poids radicale dans Avengers Endgame pour s’en convaincre.

Premiers aperçus de Thor: Love and Thunder

Il y a quelques jours Taika Waititi a annoncé la couleur dans un live Instagram. Son nouveau film sera encore plus déluré.

Ce nouveau film donne l’impression que nous avons demandé à un groupe d’enfants de 10 ans ce qui devait être dans le scénario et que nous avons simplement dit oui à tout.

L’occasion aussi de donner quelques détails que les fans pourraient juger importants. On sait que Miek et Krog seront de l’aventure, tout comme Valkyrie et Jane Foster. En revanche, il refuse d’en dire plus sur la présence pour l’instant de Loki ou de Beta Ray Bill. Mais, le vrai spoiler de Taika Waititi pour Thor: Love & Thunder concerne l’apparence physique de Thor. Il devrait retrouver son physique de dieu… nordique. Il considère en effet que c’est quelque chose de « déjà vu ». De quoi ravir les fans qui n’avaient pas forcément tous apprécié le drôle de physique du personnage.