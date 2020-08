Marvel : Wolverine vient (presque) de défier Hulk

On vous l’a déjà dit par le passé. Un duel entre Wolverine et Hulk fait partie des rêves des fans depuis un certain temps déjà. Bien sûr, le problème est évident à l’heure actuelle, alors que Hugh Jackman a raccroché les griffes avec le film Logan. Si Wolverine est au placard des super-héros pour l’instant et que l’on ignore qui pourrait reprendre le rôle, ce n’est guère mieux du côté du géant vert. L’incarnation de Hulk par Mark Ruffalo arrive aussi en fin de course. Mais les fans viennent d’avoir le droit à un très beau clin d’oeil .

Wolverine sort les muscles

De façon plutôt drôle, Hugh Jackman et Mark Ruffalo sont actuellement en compétition pour un autre rôle. Le premier est en cours aux Emmys avec son rôle dans Bad Education, alors que la star du Marvel Cinematic Universe est nominé pour I Know This Much is True.

L’occasion a été saisie par l’acteur qui incarne Wolverine pour lancer une petite pique contre son rival. En effet, il a estimé que si un combat devait avoir lieu entre les deux combattants, c’est bien sûr Wolverine qui l’emporterait. Et il ne s’agit pas simplement d’un acteur qui essaie de montrer les muscles. Il s’est même appuyé sur l’histoire de Marvel pour appuyer sa vision des choses.

Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la première apparition de Wolverine a eu lieu dans un comic-book de Hulk. […] C’est de là que vient cette querelle, puis Wolverine a en quelque sorte pris toute cette vie, donc je suis sûr que The Hulk est très jaloux.

Et si on réglait tout ça face à la caméra ? Selon certaines rumeurs, un film serait bien dans les cartons… mais sans Hugh Jackman. Mark Ruffalo avait lui affiché son intérêt pour un film où les deux héros travailleraient ensemble.