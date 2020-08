Matrix 4 : on sait pourquoi Laurence Fishburne / Morpheus ne sera pas là

Depuis l’annonce, pour le moins surprenante, d’un nouvel épisode dans la saga Matrix, on suit avec impatience les annonces qui tombent peu à peu. Si on sait déjà que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront au rendez-vous, reprenant leurs rôles de Néo et Trinity, deux absents de taille sont aussi annoncés. On sait en effet que l’Agent Smith ne sera pas au programme du 4e film. Même si Hugo Weaving était partant, il n’a pas été retenu dans le casting. Autre absent de taille, Laurence Fishburne, qui incarnait Morpheus, le troisième larron de la bande. Une décision bien sûr surprenante, surtout alors que Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson vont reprendre leurs rôles, de Niobe et du Mérovingien. Alors, comment explique cette absence de taille ?

Laurence Fishburne écarté par la production

Si les fans pouvaient encore rêver de voir arriver Laurence Fishburne, comme une sorte de surprise du chef, l’acteur bat en brèche cette théorie. Interrogé par New York Magazine, il explique qu’il n’a tout simplement pas « été invité » à partir à ce nouvel épisode de la franchise de science-fiction. Une situation qui semble le rendre quelque peu amer, même s’il espère que le film sera un succès.

Peut-être que je vais utiliser ce temps pour écrire une autre pièce de théâtre. Je leur souhaite plein de bonnes choses. J’espère que ce sera bien.

Surtout, que du point de vue Laurence Fishburne, ce rôle de Morpheus restera emblématique de sa carrière… même s’il ne veut pas qu’on le résume à ce seul personnage.

C’est sûrement le rôle pour lequel on se souviendra le plus de moi, ce qui est génial ; mais ce n’est pas l’unique chose pour laquelle on se souviendra de moi, ce qui est encore meilleur. Avec lui, j’ai Dark Vador et Obi-Wan, Bruce Lee et Mohamed Ali et le kung-fu.

Pour rappel, la sortie de Matrix 4 est prévue pour le 30 mars 2022.