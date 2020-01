Matrix : l’Agent Smith ne sera pas au programme du 4e épisode

À moins d’avoir vécu dans une cave (ou dans la Matrice) durant les derniers mois, vous savez sans aucun doute qu’une suite de Matrix est au programme. La nouvelle, annoncée comme une sorte de blague dans un premier temps a depuis été confirmée et on suit donc avec attention les nouvelles du côté du casting. Or, une mauvaise nouvelle vient de tomber, avec l’absence de Hugo Weaving, qui jouait l’Agent Smith dans la saga des sœurs Wachowski.

Matrix fait des choix sur le casting

L’acteur n’a visiblement pas autant de chance que Patrick Stewart, qui a récemment été recontacté par Marvel qui voulait lui proposer de reprendre son rôle de Professeur X. L’acteur qui a déjà été écarté de son rôle de Crâne Rouge par Marvel, ne reprendra pas son rôle d’Agent Smith face à Néo et Trinity. Il explique pourtant, selon Time Out, que des discussions ont bien eu lieu avec Lana Wachowski qui dirige ce projet. Mais le problème, c’est qu’il avait déjà une offre pour la pièce de théâtre The Visit.

Je pensais que je pourrais assurer les deux, et cela nous a pris 8 semaines pour faire concorder les dates. (…) J’étais en contact avec Lana Wachowski, mais en fin de compte, elle a estimé que cela n’allait pas marcher au niveau des dates. Nous avions arrangé l’emploi du temps et elle a fini par changer d’avis. Ils vont continuer sans moi.

On aurait pourtant adoré revoir une scène entre lui et Keanu Reeves qui a été confirmé, tout comme Carrie-Ann Moss. Le film est prévu pour le 21 mai 2021. Il va falloir s’armer de patience pour découvrir qui sera le nouveau grand méchant de la saga.