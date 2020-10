Mauvaise nouvelle pour les abonnés Bouygues Telecom (forfait mobile B&You)

Les opérateurs téléphoniques sont protégés par la loi pour pouvoir – à leur guise – modifier les tarifs et conditions d’un forfait. Une seule obligation leur a été donnée : que l’entreprise puisse s’assurer de prévenir ses abonnés au moins un mois à l’avance. Et de leur donner la possibilité de changer d’offre.

Cette semaine, de façon assez consternante, c’est le forfait B&You qui a vu ses prix augmenter. Si vous avez souscrit à l’abonnement B&You 20 Go à 4,99 € par mois, sachez que ce dernier passe à 7,99 €. Ce changement de mensualité sera effectué dans un peu plus d’un mois, le 20 novembre prochain. Si vous êtes concerné, Bouygues Telecom vous a certainement déjà informé par courrier électronique.

Bouygues Telecom n’a pas simplement changé les prix de son forfait mobile B&You. En réalité, il s’agit plutôt d’une transition dans l’offre de l’opérateur, qui commençait à se faire vieille selon lui. En complément, il ajoute 20 Go de data supplémentaires, pour porter à un total de 40 Go. 2 Go supplémentaires seront disponibles pour l’Europe et les départements d’outre-mer (pour un total de 5 Go, à déduire des 40 Go du forfait).

Lire aussi : notre avis sur le forfait mobile B&You

Pour le client satisfait de la précédente offre (typiquement un utilisateur d’internet de façon peut fréquente ou un utilisateur utilisant principalement des réseaux WiFi), cette variation sera difficile à accepter. En revanche, Bouygues devrait pouvoir attirer de nouvelles personnes en quête d’un forfait avec une plus grande offre de data.

Quelles solutions pour les clients B&You ?

Quatre mois, c’est la durée donnée par Bouygues à ses clients pour se décider. La venue des nouveaux tarifs sera effective le 20 novembre, mais un remboursement de la différence de prix pourra être effectué par l’opérateur. Bouygues Telecom s’y engage, à condition que ce soit pour une résiliation du forfait.