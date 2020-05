Mauvaise nouvelle pour les fans de The Purge / American Nightmare

The Purge / American Nightmare possède un univers cinématographique qui s’est développé avec plus ou moins de succès ces dernières années. Si les deux premiers films se sont révélés plutôt emballants, le troisième a montré les premières faiblesses du genre. En revenant aux origines, le dernier opus a fait souffler un vent de fraîcheur sur la franchise. Dans le même temps, une série avait vu le jour, sur USA Network aux Etats-Unis et diffusée par Amazon Prime Video en France. L’occasion de conserver la logique de la franchise, mais en prenant le temps de développer une véritable histoire. Mauvaise nouvelle, la série n’a pas été renouvelée.

The Purge passe à la trappe

Alors que l’on a eu le droit à deux saisons de la série, il n’y en aura donc pas de troisième. La série créée par James Demonaco et produite en partie par Blumhouse Televisions a été abandonnée par USA Network qui est en train de faire du ménage dans sa grille. Or, si la première saison avait eu de très bonnes audiences, ce n’est pas le cas de la deuxième. Pour ceux qui ne connaissent pas l’univers de The Purge, l’histoire se déroule aux Etats-Unis, dans un monde au sein duquel le gouvernement autorise tous les crimes pendant une période de 12 heures. Il faudra donc se reporter vers le cinquième film, normalement prévu pour cet été, pour découvrir ce qui pourrait être le dernier épisode de la saga.

Dans le même temps, USA Network a aussi supprimé Treadstone, une série basée sur la série de films de Jason Bourne. L’idée était de faire découvrir aux téléspectateurs les originaux du programme clandestin vu dans les films. La première (et dernière saison) de 10 épisodes est là aussi disponible en France sur Amazon Prime Video.