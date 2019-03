McDonald’s veut vous faire manger plus (grâce au Machine Learning)

Les restaurants McDonald’s vont utiliser le Machine Learning (apprentissage automatique), afin d’amener leurs clients à faire des achats différents.

McDonald’s achète Dynamic Yeld, spécialisé en Machine Learning

Le Machine Learning est la méthode la plus populaire pour l’apprentissage des intelligences artificielles. En se basant sur un très grand nombre de données, il est possible de créer des algorithmes prédictifs. La multinationale McDonald’s, sans doute la plus grande entreprise de restauration rapide au monde, vient d’acheter une entreprise spécialisée dans le Machine Learning.

En ce début de semaine, le géant des fast food McDonald’s a annoncé avoir acheté l’entreprise Dynamic Yeld. Cette firme américaine est spécialisée dans les recommandations basées sur le Machine Learning. Les outils de Dynamic Yeld permettent de rassembler les données sur les clients et de générer des recommandations. Amazon, par exemple, dispose d’outils similaires pour élaborer ses recommandations lors de l’achat d’un produit.

Selon nos confrères américains du site « TechCrunch », McDonald’s n’a pas hésité à débourser la coquette somme de 300 millions de dollars pour acquérir l’entreprise de Machine Learning. La société aux arches dorées a par ailleurs publié une vidéo de Steve Easterbrook, le chef de la direction, dans laquelle celui-ci explique les raisons de cet achat. Vous pouvez la voir ci-dessous :

Le Machine Learning pour vendre davantage aux clients

La raison de cet investissement est évidemment pour inciter les clients à acheter davantage. Par exemple, les Mc Drive pourront modifier l’affichage des produits selon les conditions météorologiques, l’heure ou bien encore les tendances actuelles du menu. La technologie permettrait aussi un affichage personnalisé, selon vos préférences passées.

Cependant, le Machine Learning permettra d’aller encore plus loin. S’il fait chaud, les algorithmes vous recommanderont une crème glacée. L’idée est donc d’amener les clients à acheter des choses qu’ils ne savaient pas qu’ils voulaient… Notez que cet achat de l’entreprise, d’algorithmes prédictifs, fait suite à des tests limités réalisés dans certains restaurants en 2018.

Il semblerait donc que ces essais aient été suffisamment convaincants pour décider le géant de la restauration rapide à acquérir Dynamic Yeld, afin de généraliser cette pratique partout dans le monde.

Source