Quel est le meilleur smartphone à moins de 500 euros en 2020 ?

Doit-on vraiment se ruiner pour s’offrir un smartphone en 2020 ? La réponse est non. L’arrivée des constructeurs chinois a bousculé le marché et scindé en deux grandes parties. D’un côté, on trouve les passionnés et consommateurs aisés prêts à dépenser plus de 1000 euros dans un smartphone. De l’autre, on trouve des utilisateurs avec des budgets plus limités ou avec moins de besoins.

En 2020, ces derniers n’ont que l’embarras du choix. La majorité des smartphones lancés chaque année sont commercialisés entre 200 et 700 euros. Et leur tarif ne signifie pas qu’ils répondent moins à vos besoins. Si vous avez un budget limité, nous vous conseillons de lire notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros. Si vous êtes prêts à investir un peu plus, voici notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Précision importante : tous les modèles de ce guide ont été testés par la rédaction.

Xiaomi Mi 9T Pro : le plus complet

Lancé quelques mois à peine après le Mi 9 (haut de gamme de la marque), le Mi 9T Pro présente quelques améliorations bienvenues pour un prix contenu. Pour 430 euros, le Mi 9T Pro embarque un bon paquet de technologies haut de gamme : processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Il se distingue surtout avec son écran AMOLED Full HD de 6,39 pouces sans encoche ni poinçon. Le capteur frontal est logé dans un système mécanique communément appelé « pop-up ». L’expérience multimédia n’en est que meilleure.

Côté photo, le Mi 9T Pro s’arme d’un triple capteurs de 48 + 8 + 13 mégapixels, soit un arsenal moins musclé que son prédécesseur. Néanmoins, il est difficile de voir la différence de qualité entre les deux modèles.

Aussi endurant que le Mi 9, le Mi 9T Pro hérite de la recharge rapide. Néanmoins, pour le distinguer du modèle premium, Xiaomi lui a retiré la recharge sans fil. Pas de quoi entamer notre enthousiasme. Le Mi 9T Pro reste un modèle très complet pour son prix., et prend logiquement la première place de notre guide des meilleurs smartphones de moins de 500 euros.

Xiaomi Mi Note 10 : le capteur de 108 mégapixels

Xiaomi, encore lui, s’est illustré cette année avec le Mi Note 10, un smartphone équipé d’un capteur photo de 108 mégapixels. Si le chiffre impressionne, c’est surtout la polyvalence du photophone que l’on souligne. Outre la possibilité de shooter des clichés de 108 mégapixels, le Mi Note 10 intègre un objectif ultra grand-angle, un capteur macro ainsi qu’un téléobjectif capable de zoomer jusqu’à 5x.

Bon photographe, le Mi Note 10 est aussi un smartphone endurant. Avec une batterie de 5260 mAh, le contraire nous aurait étonné. Comptez donc plus de deux jours d’autonomie pour une utilisation polyvalente avant de passer par la case recharge. Xiaomi fournit d’ailleurs un chargeur rapide de 30 W.

Notons tout de même que les performances de ce smartphone restent moyennes puisqu’il embarque un processeur Snapdragon 730 milieu de gamme. Les 6 à 12 Go de RAM gèrent bien le multitâche et les usages gourmands en ressources. Bon point en revanche pour l’écran de 6,47 pouces reposant sur la technologie Amoled. Proposé à la limite des 500 euros (499 euros exactement), le Mi Note 10 ne manque pas d’arguments pour séduire, et fait partie des meilleurs.

Realme X2 Pro : la puissance

Si le Xiaomi Mi Note 10 manque un peu de puissance, ce n’est pas le cas du Realme X2 Pro. Avec son processeur Snapdragon 855+ et 12 Go de RAM, il s’impose comme le smartphone le plus performant de ce classement. Ajoutons à cela un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et on obtient un cocktail réussi pour les joueurs.

Cerise sur le gâteau, son autonomie atteint une journée et demie, soit une performance très correcte pour un modèle de cette gamme. Realme fournit en plus un chargeur rapide de 50 W ce qui permet au X2 Pro de se recharger complètement en un peu plus de 30 minutes.

Surpuissant pour son prix, le X2 Pro se montre aussi efficace en photo même s’il éprouve quelques difficultés en basse lumière. Realme ne vend pas son smartphone comme une référence de la photo. Avec ce modèle, le constructeur propose plutôt un successeur au Pocophone F1, puissant et abordable. Commercialisé entre 400 et 480 euros selon les revendeurs, le X2 Pro saura séduire les joueurs et amateurs de puissance.

Oppo Reno 2 : l’original

Si vous suivez l’actualité tech, impossible d’être passé à côté du Reno 2. Avec ce modèle, Oppo mise sur l’originalité en intégrant un module photo rétractable en forme d’aileron de requin. Cela lui permet d’intégrer un écran AMOLED Full HD de 6,5 pouces sans encoche ni poinçon.

Sous son design séduisant, le Reno 2 renferme un processeur Snapdragon 730G, le milieu de gamme de Qualcomm orienté gaming. Sans atteindre des sommets, les performances restent correctes et assurent en toutes circonstances. Son autonomie d’une journée est aussi plus qu’acceptable.

Côté photo, Oppo mise sur un quadruple capteur (rien de moins) dont un principal de 48 mégapixels, très efficace dans de bonnes conditions de lumière, un peu moins quand les conditions sont moins favorables. Il se rattrape bien grâce à des modes de prise de vue variés.

Seul petite ombre au tableau : son interface ColorOS manque encore de maturité. Débarqué il y a peu en France, le constructeur n’a pas encore adopté les codes des européens. On est donc bien loin de l’expérience offerte par Oxygen OS, One UI ou, plus proche de lui, MIUI. Pas de quoi rebuter non plus, surtout pour son prix de 409 euros.

Samsung Galaxy A71 : la valeur sûre

Le Galaxy A51 avait sa place dans le classement des meilleurs smartphones à 300 euros, son grand frère, le A71 s’impose dans le segment « smartphones à moins de 500 euros ». Depuis la refonte de sa gamme Galaxy A, Samsung multiplie les bons points. Avec le A71, le géant coréen propose un smartphone très complet, que vous pouvez acheter les yeux fermés.

Outre son design particulièrement séduisant, le Galaxy A71 se distingue par son écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces Full HD d’une beauté déconcertante pour un produit à ce prix.

Sous sa belle robe, le A71 cache un processeur Snapdragon 730, loin d’être exceptionnel, mais suffisamment efficace pour la plupart des usages. Les 6 Go de RAM et les 128 Go de stockage nous consolent largement. Enfin, la batterie de 4500 mAh (compatible recharge rapide 25 W) assure jusqu’à deux jours d’autonomie, un atout non négligeable. Cerise sur le gâteau : le jack 3,5 mm est toujours là !

Samsung démontre au passage son savoir-faire en matière de photographie. Grâce à un quadruple capteur de 64 + 12 + 5 + 5 mégapixels, le Galaxy A71 brille par sa polyvalence et la qualité de ses clichés, y compris en basse lumière.

On déplorera simplement l’absence de certification IP, une qualité audio décevante et un lecteur d’empreintes sous l’écran capricieux. Mais pour son tarif de 399 euros (chez de nombreux grands distributeurs), le Galaxy A71 fait figure de référence.

Google Pixel 3a : le roi de la photo

En attendant le Pixel 4a de Google, le Pixel 3a reste le roi de la photo sur ce segment de prix. Les ingénieurs de Google font des merveilles avec leurs algorithmes, ce qui permet au Pixel 3a d’obtenir des clichés de grande qualité avec un seul capteur. Il s’adapte parfaitement à tous les environnements, y compris en basse lumière. Seul regret : le choix d’un seul capteur empêche de diversifier les modes de prise de vue.

Pour le reste, le Pixel 3a se distingue par son format compact et son écran de qualité. Si ses performances sont moyennes, il se montre bien plus endurant que les modèles haut de gamme de la marque. Comptez une journée et demie à deux jours, un exploit pour un smartphone made by Google. Enfin, les amateurs d’Android pur apprécieront l’interface logicielle. Commercialisé à 479 euros à sa sortie, on le trouve sous la barre des 400 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes. La version XL coûte un peu plus cher, mais reste intéressante pour les amateurs d’écrans plus grands.

Notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros s’arrête ici. Nous le mettrons à jour régulièrement en fonction des annonces des constructeurs. En attendant, n’hésitez pas à nous dire quel modèle vous préférez.