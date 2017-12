Ces messages cachés dans le code-source du site de Donald Trump qui en disent long sur ses obsessions

« Oups ! Quelque-chose n’a pas fonctionné. Contrairement à Obama, nous travaillons à régler le problème… et pas sur le parcours de golf »

Connaissez-vous les Easter Eggs (ou Oeufs de Pâques) en français ? Non je n’ai pas quatre mois d’avance sur les prochaines festivités. Les Easter Eggs sont l’une des pratiques préférées des développeurs informatiques, une pratique qui consiste à cacher un message, une image ou toute autre facétie dans le code source d’un programme, d’un site web, d’une application ou d’un jeu vidéo. Parfois ces messages subliminaux sont censés rester secrets et réservés aux initiés, parfois ils se déclenchent lorsqu’une action précise est réalisée dans le programme par ses utilisateurs.

Les développeurs (ou webmasters) des sites de Donald Trump semblent être assez en phase avec les prises de positions tranchées de leur patron. Comme le rapporte Christopher Ingraham, data-journaliste au Washington Post, sur Twitter, certains sites Web de l’administration Trump et du Parti Républicain contiennent un bout de code qui raille le goût prononcé de Barack Obama pour le Golf, laissant entendre que l’ancien président préférait passer du temps sur les parcours plutôt que régler les problèmes de l’Amérique.

The website of Donald Trump, who has spent several days in a row at the golf course, is coded to serve up the following message in the event of an internal server error: https://t.co/zrWpyMXRcz pic.twitter.com/wiQSQNNzw0

