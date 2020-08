MetaCritic dévoile la liste des 40 meilleurs jeux exclusifs de la génération PS4, Xbox One et Switch (2013-2020)

Nous sommes dans une année charnière pour l’industrie du jeu vidéo. Après sept années de bons et loyaux services, la PlayStation 4 et la Xbox One arrivent à la fin de leur longue et belle carrière. Cela signifie que ce sera le lancement de deux nouvelles consoles cette année et d’une nouvelle génération de console. Un événement pour tous les passionnés de jeux vidéo qui vont avoir le droit à de nouvelles expériences !

Pour l’occasion, nous allons revenir sur les 40 meilleurs jeux de la génération PS4 et Xbox One, avec également des jeux Switch (sortie en 2017). Le classement se concentre uniquement sur les exclusivités. Ainsi, il n’y aura pas de jeux d’éditeurs tiers. Le classement propose ainsi 40 jeux des studios First Party de PlayStation, des Xbox Game Studios ainsi que des productions Nintendo.

Le classement se concentre uniquement sur les consoles actuelles, c’est à dire de la PS4 et de la Xbox One depuis leur sortie en 2013, ainsi que de la Nintendo Switch depuis 2017.

TOP 40 – 31 MEILLEURES JEUX EXCLUS (2013-2020)

40 – Donkey Kong Country Tropical Freeze – 86%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2018.

39 – Guilty Gear Xrd -REVELATOR- 86%

Disponible sur en exclusivité sur PS4 en 2016.

38 – MLB The Show 19 – 86%

Disponible en exclusivité PS4 en 2019.

37 – TitanFall – 86%

Disponible en exclusivité sur Xbox One en 2014.

36 – Astral Chain – 87%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2019.

35 – Final Fantasy VII Remake – 87%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2020.

34 – Forza Motorsport 6 – 87%

Disponible en exclusivité sur Xbox One en 2015.

33 – Katamari Damacy REROLL – 87%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2018.

32 – The Legend of Zelda : Link’s Awakening – 87%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2019.

31 – Marvel’s Spider-Man – 87%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2018.

Cette première partie du top est à l’avantage de la Nintendo Switch et de la PlayStation 4 puisque les deux consoles classent quatre de leurs exclusivités. Microsoft est juste derrière avec deux jeux Xbox One.

TOP 30 – 21 MEILLEURES JEUX EXCLUS (2013-2020)

30 – Street Fighter V: Arcade Edition – 87%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2018.

29 – Nex Machina – 88%

Disponible en 2017 en exclusivité sur PS4.

28 – Nioh – 88%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2017.

27 – Ori & The Blind Forest – 88%

Disponible en exclusivité sur Xbox One en 2014.

26 – Super Mario Maker 2 – 88%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2019.

25 – Dreams – 89%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2020.

24 – Fire Emblem: Three Houses – 89%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2019.

23 – Horizon Zero Dawn – 89%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2017.

22 – Into the Breach – 89%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2018.

21 – Rez Infinite – 89%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2016.

Sur cette deuxième partie du classement, la PS4 prend l’avantage avec six nouveaux jeux portant au total le nombre de 10 exclusivités PS4 dans le top 40. De son côté, Nintendo classe trois jeux, portant au total de sept exclusivités Switch. La Xbox One ne classe qu’un jeu dans cette seconde partie pour un total de trois jeux.

TOP 20 – 11 MEILLEURES JEUX EXCLUS (2013-2020)

20 – Tetris Effect – 89%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2018.

19 – Xenoblade Chronicles : Definitive Edition – 89%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2020.

18 – Animal Crossing New Horizons – 90%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2020.

17 – Astro Bot : Rescue Mission – 90%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2018.

16 – Ori and the Will of the Wisps – 90%

Disponible en exclusivité sur Xbox One en 2020.

15 – Forza Horizon 3 – 91%

Disponible en exclusivité sur Xbox One en 2016.

14 – Shadow of the Colossus – 91%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2018.

13 – Bayonetta 2 – 92%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2018.

12 – Bloodborne – 92%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2015.

11 – Forza Horizon 4 – 92%

Disponible en exclusivité sur Xbox One en 2018.

Pour cette troisième partie du classement, c’est encore la PS4 qui classe le plus de jeux avec quatre exclusivités. La Switch et la Xbox One sont à égalité avec trois jeux chacune. Avant la dernière partie du classement, la PS4 totalise 14 exclusivités, pour 10 jeux Nintendo Switch et 6 jeux Xbox One.

TOP 10 – DES MEILLEURES JEUX EXCLUS (2013-2020)

10 – Journey – 92%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2015.

09 – Mario Kart 8 Deluxe – 92%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2017.

08 – Super Smash Bros. Ultimate – 93%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2018.

07 – Uncharted 4 A Thief’s End – 93%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2016.

06 – God of War – 94%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2018.

05 – The Last Of Us Part II – 94%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2020.

04 – The Last Of Us Remastered – 95%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2014.

03 – Persona 5 Royal – 95%

Disponible en exclusivité sur PS4 en 2019.

02 – The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 97%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2017.

01 – Super Mario Odyssey – 97%

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2017.

Pour cette dernière partie du classement, c’est encore la PS4 qui ressort gagnante avec six exclusivités dans le top 10. De son côté, la Switch classe quatre jeux. Seule la Xbox One ne parvient pas à classer un seul jeu dans le top 10. Au total, la PlayStation 4 classe 20 jeux dans le top 40 des meilleures exclusivités sur l’ensemble de cette génération. De son côté, la Nintendo Switch parvient à classer en seulement trois ans 14 jeux contre seulement 6 pour la Xbox One.

JEUX PAR CONSOLES :

– PlayStation 4 : 20 jeux

– Nintendo Switch : 14 jeux

– Xbox One : 6 jeux

JEUX PAR ANNÉES :

– 2014 : 6 jeux

– 2015 : 3 jeux

– 2016 : 4 jeux

– 2017 : 6 jeux

– 2018 : 12 jeux

– 2019 : 6 jeux

– 2020 : 3 jeux

L’année 2018 reste de loin la plus grosse année avec pas moins de 12 jeux dans ce top 40 des meilleures exclusivités de la génération. Ce top nous montre à quel point la Xbox One a été en difficulté sur cette génération-là. Microsoft parvient à classer seulement six jeux dans le top 40 avec seulement trois licences (TitanFall, Ori et Forza). Une chose est certaine, le rachat de nombreux studios de Microsoft sera bénéfique pour la Xbox Series X.

Pour rappel, Microsoft a racheté 15 studios pour développer des exclusivités sur la prochaine génération de consoles. Parmi les studios, nous pouvons lister de grandes boîtes comme Obsidian, Ninja Theory, Turn10 ou bien encore The Initiative. Nul doute que lors du top 40 de la prochaine génération dans sept ou huit ans, Microsoft sera beaucoup plus présent.

De leurs côtés, Sony et Nintendo continuent de montrer l’efficacité de leur catalogue et de leurs studios First Party qui font les beaux jours de leurs consoles depuis plus de 20 ans maintenant. Sur les 20 jeux PS4, Sony classe 17 licences différentes. De son côté, Nintendo en classe 12 licences différentes sur 14 jeux. Preuve également qu’en plus d’être de qualité, les exclusivités Nintendo et PlayStation sont également très variées.