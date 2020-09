Mi Curved Monitor 34″, l’écran gaming incurvé selon Xiaomi

On connait la marque Xiaomi notamment pour ses smartphones, par exemple le récent Poco X3 NFC, mais le groupe propose également des bracelets connectés, des écouteurs, des trottinettes électriques, des dongles HDMI, des ampoules connectées, des Smart TV, des aspirateurs, des purificateurs d’air… Aujourd’hui, c’est un nouveau moniteur gaming incurvé qui intègre le catalogue.

Du gaming incurvé chez Xiaomi

Le groupe n’est pas peu fier d’annoncer la disponibilité de son nouveau Curved Gaming Monitor 34”, soit un large écran doté d’une courbure de 1500R, pour englober le champ de vision humain et réduire les distorsions. Un moniteur qui permet d’afficher une résolution WQHD (3440 x 1440 pixels), au format 21:9, soit de quoi « augmenter le rapport hauteur/largeur de 30% par rapport aux écrans 16:9 standards ».

Une dalle qui promet aussi une fluidité impeccable aux gamers, puisque cette dernière s’offre un taux de rafraîchissement de 144Hz, sans oublier un temps de réponse de 4ms. « Grâce à une riche palette de couleurs de 121% RGB, l’écran améliore encore plus l’expérience visuelle, garantissant que les jeux se révèlent dans leurs vraies couleurs » promet le constructeur.

Côté connectiques, on retrouve ici deux ports HDMI 2.0, deux ports DP1.4 et une entrée audio. L’écran est réglable en hauteur comme en rotation et tous les éléments sont fournis pour ceux qui souhaitent procéder à une fixation murale.

Prix et disponibilité

Le nouveau Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34’’ est disponible en prix de lancement, au tarif de 399,99 euros, jusqu’au 12 octobre 2020. Passée cette date, le moniteur sera affiché à son prix « standard », à savoir 499,99 euros. Il est disponible auprès des boutiques Mi Stores, mais aussi chez Fnac et Cdiscount.