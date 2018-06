Michael B. Jordan prépare une série de super-héros pour Netflix

Michael B. Jordan, l’ex-méchant du film Black Panther de Marvel n’a pas complètement raccroché les gants.

Un acteur charismatique

Michael B. Jordan semble avoir clos le chapitre Marvel, au moins pour l’instant. L’acteur afro-américain n’a pas eu d’autre choix à vrai dire après la mort de Killmonger dans le film Black Panther. Mais, il a marqué le public pour son premier vrai grand rôle sur un blockbuster international. Bien sûr, il avait participé au reboot des 4 Fantastiques ou à Creed : l’héritage de Rocky Balboa. Mais, ces projets n’ont pas eu une dimension semblable à Black Panther.

A la façon de Jordan Peele avec son succès inattendu pour Get Out, cette visibilité devrait très logiquement lui ouvrir des portes. Et les choses commencent avec un premier projet qui s’annonce particulièrement séduisant pour la plateforme de streaming Netflix.

Une série de justiciers

Il s’agit donc d’un projet mené avec le réalisateur de clips Dennis Liu. Et puisque Michael B. Jordan semble tout de même avoir un certain style qui lui plaît, cela parle (encore) de super-héros. Le projet se nomme Raising Dion. Il s’agit d’une adaptation d’un court-métrage, déjà devenu comic book imaginé par le metteur en scène. On trouve aussi notamment dans ce projet Jason Ritter.

A noter que Michael B. Jordan ne devrait toutefois avoir qu’un tout petit rôle dans cette série. L’histoire est en effet celle d’une veuve et mère afro-américaine nommée Nicole Reese. Le nom de son époux ? Mark. Il sera justement joué par Michael B. Jordan. L’histoire se concentre ensuite sur leur fils qui commence à développer des super-pouvoirs. Elle devra le protéger de l’exposition médiatique et d’organisation qui souhaite l’exploiter. On reverra sans doute au fil de la série Michael B. Jordan sous la forme de flash-backs.

Ne soyez toutefois pas pressés. Le projet qui est déjà dans les cartons depuis plusieurs mois, avance à un rythme particulièrement lent. Ces recrutements incitent toutefois à penser que le calendrier pourrait s’accélérer. Reste à voir si Netflix va enfin lui offrir une date de diffusion. Il serait temps.