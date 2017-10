Microsoft abandonne son système d’exploitation mobile

Microsoft continuera à supporter les appareils existants avec des mises à jour de sécurité et des corrections de bugs. Mais il ne prévoit plus de nouvelles fonctionnalités, ni de nouveaux appareils sous Windows 10 Mobile.

Face à iOS et Android, Microsoft n’a jamais réellement percé avec son système d’exploitation mobile. De plus, cela fait un moment qu’on n’en entend plus parler. Et aujourd’hui, la firme de Redmond renonce officiellement.

Sur Twitter, Joe Belfiore, qui est le patron de la division « PC tablette et mobile », a indiqué que Microsoft continuera d’offrir un support pour les appareils Windows 10 mobile en corrigeant les bugs ainsi qu’en proposant des mises à jour de sécurité. Cependant, il ne faudrait plus s’attendre à de nouvelles fonctionnalités, ni à de nouveaux appareils.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu — Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017

Avec ce tweet, Joe Belfiore signe l’arrêt de mort de l’OS mobile de Microsoft. La firme de Redmond avait déjà connu un échec avec Windows Phone. Mais avec Windows 10 Mobile, elle avait plus d’espoir.

Selon Belfiore, Microsoft a tout fait pour attirer les développeurs. Mais il semblerait que le volume d’utilisateurs de Windows sur mobile soit toujours trop petit pour intéresser les créateurs de contenus (or, c’est le contenu qui attire les utilisateurs).

We have tried VERY HARD to incent app devs. Paid money.. wrote apps 4 them.. but volume of users is too low for most companies to invest. ☹️ https://t.co/ePsySxR3LB — Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017

Avec Windows 10 mobile, Microsoft avait notamment proposé aux développeurs des créer des applications universelles, qui tournent à la fois sur mobile et sur PC. Des outils comme Xamarin ont aussi été proposés, afin de permettre à ceux-ci de coder pour plusieurs plateformes (dont Windows 10) à la fois. Mais la stratégie, qui semblait à l’époque prometteuse, n’a pas été efficace.

Microsoft n’abandonne toutefois pas le mobile

Et à défaut d’avoir un système d’exploitation populaire, Microsoft essaie aujourd’hui de rendre ses applications populaires sur Android et iOS.

Dernièrement, la firme a d’ailleurs annoncé l’arrivée du navigateur Microsoft Edge sur ces deux OS. Et pour Android, il propose également Microsoft Launcher, qui permet d’avoir un air de Windows 10 et une meilleure synchronisation entre mobile et PC.