Microsoft annonce Age of Empires IV. Regardez le trailer

Après l’annonce d’Age of Empires : Definitive Edition, Microsoft annonce cette fois-ci Age of Empires IV. Pour le moment, aucune date de sortie et très peu de détails. Mais la vidéo trailer en dit déjà long.

Plus d’une décennie après la sortie d’Age of Empires III, Microsoft annonce Age of Empires IV. Le jeu de stratégie en temps réels, dont le premier titre est sorti en 1997, a encore de beaux jours devant lui.

Pour le moment, Microsoft n’indique néanmoins pas de date de sortie, et aucun détail sur le jeu n’est encore connu.

Mais le trailer sorti par la firme de Redmond pour annoncer AoE IV en dit déjà long sur les civilisations qui seront disponibles sur cette suite de sa série.

La vidéo suggère qu’AoE IV couvrira une grande partie de l’Histoire puisqu’on y voit des images représentant l’Empire Romain, le Moyen-Âge, l’époque des Conquistador, etc. Côté civilisations, on peut aussi noter la présence des Amérindiens et des Japonais en plus des civilisations occidentales.

Quant au développeur, il s’agit du Canadien Relic Entertainment. Une info qui nous donne une petite idée de ce à quoi Age of Empires IV pourrait ressembler puisqu’il s’agit de la société qui a développé Compagny of Heroes.

Microsoft annonce Age of Empires IV quelques mois seulement après avoir donné un aperçu du gameplay d’Age of Empires : Definitive Edition.

Age of Empires : Definitive Edition est une version remastérisée et en 4K du premier AoE, qui est sorti dans les années 90. L’annonce de cette nouvelle version du premier Age of Empires avait suscité l’intérêt de beaucoup de gamers. Et en attendant AoE IV, AoE : Definitive Edition devrait tenir les fans en haleine. Ce dernier sortira le 19 octobre en exclusivité sur le Windows Store de Windows 10.