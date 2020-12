Microsoft annonce le déploiement de Project xCloud sur PC et iOS pour 2021

Voici maintenant plus d’un an que Google a présenté sa plateforme de cloud gaming : Stadia. Par encore totalement adoptée par les purs gamers, Stadia continue de faire son maximum pour attirer de plus en plus d’utilisateurs. On a notamment pu assister à un beau partenariat à l’occasion de la sortie de Cyberpunk 2077. Évidemment, il existe de nombreux concurrents dans ce domaine, comme le français Shadow qui propose un service ultra qualitatif. Si Google est pour le moment la seule entreprise avec une telle envergure à proposer ce genre de produit, elle ne devrait pas le rester longtemps.

Project xCloud arrive sur PC et iOS.

En effet, Microsoft compte bien venir grappiller quelque part de marché à la firme de Mountain View. On attend depuis un bon moment parler du Project xCloud. Le Project xCloud permet depuis quelque temps de profiter du cloud gaming uniquement pour les utilisateurs Xbox Game Pass Ultimate. Désormais, Microsoft s’apprête à rendre accessible sa plateforme pour les joueurs PC. Si Project xCloud se vante également d’être disponible sur Android, il n’y a rien de très nouveau, Stadia, Shadow ou encore GeForce NOW propose déjà des solutions pour Android et PC. Stadia peut même être lancé sur une télévision, et Shadow s’adresse sans aucun problème aux joueurs iOS.

Sans donner trop de précisions, Microsoft a annoncé ce matin que son cloud gaming débarquera sur PC et iOS à partir du printemps 2021. Cela signifie que vous pourrez jouer à des jeux Xbox sur PC ou encore depuis un iPhone en toute normalité. Microsoft devrait lancer cette nouveauté de manière très progressive en commençant d’abord par les pays où Project xCloud est disponible, puis en déployant de nouveaux marchés comme le Mexique, le Japon, le Brésil, ou encore l’Australie. Sans plus de précisions au niveau de la date, les joueurs PC des pays concernés devraient pouvoir profiter du cloud gaming Microsoft dès le printemps 2021.