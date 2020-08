Microsoft : le Project xCloud disponible, via le Xbox Game Pass Ultimate, à compter du 15 septembre !

Le service de cloud gaming de Microsoft, Projet xCloud, est actuellement en cours de test dans divers pays (et notamment en France). A compter du 15 septembre prochain, tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront profiter de plus de 100 jeux, directement sur leur smartphone ou leur tablette Android, grâce au cloud.

Le Projet xCloud via le Xbox Game Pass en France le 15 septembre !

Rappelons qu’en plus de cette nouvelle option cloud gaming, le Xbox Game Pass Ultimate propose aussi plus de 100 jeux sur console et sur PC, des réductions exclusives, des offres et autres avantages, ainsi que tous les bénéfices du Xbox Live Gold.

Microsoft précise : « Nous nous sommes engagés à rendre disponible dans le Xbox Game Pass tous les titres développés par les Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie et de la même manière, nous nous engageons à ce que ces derniers soient aussi jouables depuis le cloud, toujours dès le lancement. »

Parmi les jeux qui seront disponibles au lancement, on retrouve notamment :

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Crackdown 3

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War : Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definite Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves

State of Decay 2

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

Afin d’offrir une expérience de jeu digne de ce nom, Microsoft explique s’est associé à divers constructeurs, à savoir Razer, PowerA, 8BitDo et Nacon pour créer différents accessoires pour profiter pleinement du Projet xCloud. Evidemment, il sera également possible de jouer directement avec la manette de jeu de la Xbox One… mais aussi avec la Dual Shock 4 de la PS4.