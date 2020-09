Microsoft baisse (déjà) le prix de sa Xbox Series S au Japon

Alors que certains sont convaincus de l’arrivée prochaine de SEGA dans l’escarcelle de Microsoft, le géant américain annonce aujourd’hui une baisse de prix… de sa Xbox Series S. En effet, comme le révèle Famitsu, Microsoft a décidé de réajuster le prix de sa petite Xbox next-gen, avec un tarif qui passe de 32 980 yens à 29 980 yens.

Déjà une baisse de prix pour la Xbox Series S au Japon

En effet, lors de son officialisation, la Xbox Series S a été affichée au tarif de 32 980 yens, soit environ 270€. Désormais, la console affiche un nouveau tarif de 29 980 yens, soit un peu moins de 245€. Rappelons que chez nous, la Xbox Series S sera affichée en boutiques à 299 euros.

Selon certains, l’objectif de Microsoft est de pouvoir positionner sa Xbox Series S à 10 000 yens de moins que la PS5 Digital Edition, affichée au Japon à 39 980 yens. Rappelons que les précommandes ouvrent dans quelques heures au Japon.

La Xbox au Japon, mission impossible ?

Depuis la toute première Xbox, Microsoft tente tant bien que mal de convaincre les joueurs nippons de s’adonner aux plaisirs vidéoludiques sur une console américaine. Au début des années 2000, la Xbox accueille divers jeux SEGA (Panzer Dragoon Orta, Jet Set Radio Future, SEGA GT…) et Microsoft lance même une manette plus petite (le pad S) pour convenir aux joueurs nippons.

Toutefois, malgré tous les efforts de Microsoft, rien n’y fait, la Xbox s’écoule à seulement 450 000 exemplaires au Japon. Sa petite soeur, la Xbox 360, tentera elle aussi de séduire le public nippon, avec divers RPG notamment, mais aussi d’excellents shoot’em up (par Cave notamment), mais là encore, c’est un échec, avec 1,6 millions de ventes, contre plus de 10 millions pour la PS3. Et que dire de la Xbox One, qui affiche aujourd’hui un peu plus de 100 000 ventes sur l’archipel…

Précommander la Xbox Series S

Reste à savoir maintenant si Microsoft parviendra à imposer ses nouvelles Xbox Series S et Series X sur un marché vampirisé par Nintendo et sa Switch (plus de 14 millions de ventes), mais aussi par Sony et sa PS4 (9,2 millions de ventes), et dont la PS5 est attendue de pied ferme. On connait tous la réponse, mais on va faire comme si…