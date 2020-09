Xbox Series S : le prix en France officialisé à son tour, avec une vidéo de présentation en prime

Dans la nuit, Windows Central a fait fuiter les prix (en dollars) ainsi que la date de disponibilité de la Xbox Series X, ainsi que de la Xbox Series S. C’est d’ailleurs la première fois que le design de la « plus petite Xbox de tous les temps » a été dévoilé. Rapidement, Microsoft a tenu à officialiser ce leak, confirmant au passage le lancement de la Xbox Series S pour novembre.

Dans la matinée, c’est Ina Gelbert, à la tête de Xbox France, qui a ajouté une petite information supplémentaire. En effet, alors que la Xbox Series S sera affichée à 299,99 dollars outre-Atlantique, la console blanche signée Microsoft sera proposée au prix de 299,99 euros en France.

Sans plus attendre, voici la #XboxSeriesS: 299,99€ pour la 🇫🇷 https://t.co/dHLjVdMhGP — Ina Gelbert (@InaGelbert) September 8, 2020

Mais ce n’est pas fini ! En effet, du côté de WalkingCat, sur Twitter, on a décidé de mettre en ligne la vidéo de présentation officielle de cette Xbox Series S. Une console qui affichera un gabarit 60% inférieur à celui de la Series X, qui ne disposera d’aucun lecteur optique et qui proposera un stockage de type Custom NVME SSD. Selon la vidéo, la Xbox Series S embarquera « seulement » 512 Go de stockage, ce qui parait bien peu pour une console de type « All Digital »…

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

Toujours est-il que malgré sa fiche technique moins pimpante (qu’une Series X), la Xbox Series S permettra d’afficher une résolution de 1440p en 120 fps, sera compatible ray-tracing, et sera en mesure d’upscaler les jeux en 4K et de lire les vidéos au format 4K. Microsoft promet également des chargements ultra-rapides, et la console sera livrée avec la nouvelle manette Xbox, en finition blanche. Un modèle qui viendra directement concurrencer la PS5 Digital Edition de Sony.

A noter que si Microsoft a confirmé le prix de sa Xbox Series S, celui de la Xbox Series X n’a pas encore été officialisé. Rappelons que Microsoft ne souhaite surtout pas faire la même erreur qu’en 2013, en annonçant fièrement une Xbox One à 499€, le jour précédant la présentation de la PS4, annoncée par Sony à 399 euros, avec les conséquences que l’on connait…