Microsoft commence à prévoir la prochaine Xbox

Le journaliste Brad Sams a lâché quelques petites perles sur ce que réserve Microsoft pour l’avenir. Il suit les évolutions de la marque en permanence concernant les consoles et en général ce dernier est particulièrement bien informé. Selon lui, le projet de lafuture console de la firme de Redmond est identifié sous le nom de code: Scarlett.

Une future console sous le nom de code Scarlett

Brad Sams a indiqué que le lancement de cette nouvelle console serait prévu à l’horizon 2020. Lors de la conférence Microsoft à l’E3, Phil Spencer a confirmé que oui le projet était déjà en route mais, il a globalement refusé d’entrer dans les détails. Tout juste a-t-il bien voulu préciser que les équipes d’ingénieurs de la Xbox One X étaient à l’œuvre.

Enfin, communication oblige, il a indiqué que Microsoft allait « tenir l’engagement de fournir ce qui se fera de mieux en matière de console de jeu ». Un discours différent serait surprenant.

Une ou plusieurs consoles ?

Le détail intéressant est toutefois ailleurs. Spencer a utilisé le pluriel pour parler de la future machine de Microsoft. Laissant ainsi entendre qu’il pourrait s’agir de plusieurs machines différentes, d’une « famille d’appareils« . On ignore encore si la tendance est à la next gen, avec ou sans rétrocompatibilité ou bien d’une version plus puissante de la Xbox One X. Toutes les options sont encore envisageables en attendant que Microsoft n’en dise davantage.

Du côté des capacités du ou des équipements en revanche, peu d’informations ont filtré pour l’heure. L’accent devrait être mis sur l’intelligence artificielle, mais sans que l’on n’en sache beaucoup plus. Enfin, Microsoft devrait aussi lancer un nouveau service de gaming en streaming en même temps que cette machine. Toutefois, l’horizon 2020 est encore lointain, il faudra donc ne pas être trop pressé. L’un des objectifs pour Microsoft doit toutefois être d’arriver avant la PS5 de Sony que beaucoup estiment à 2021. La course est lancée.