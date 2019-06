Microsoft : découvrez la première démo vidéo de Minecraft Earth, à la WWDC d’Apple

Une première démonstration pour Minecraft Earth

Il y a quelques jours maintenant, Microsoft officialisait un tout nouveau Minecraft pour mobiles, faisant la part belle à la réalité augmentée : Minecraft Earth. A l’instar d’un Pokémon GO, ce nouveau Minecraft mobile va reposer sur le principe de réalité augmentée, et profiter de certaines technologies de chez Microsoft, comme le tracking Azure Spatial Anchors et l’intégration du PlayFab, pour donner vie au jeu.

A l’occasion de la Worldwide Developer Conference d’Apple, le géant Microsoft a fait une apparition (surprise) pour dévoiler une toute première démonstration vidéo de ce « Minecraft RA » très attendu, tournant évidemment sur iPhone. Rappelons que le jeu demandera aux joueurs d’explorer leur quartier à la recherche de blocs et de mobs uniques pour leurs constructions, puis de trouver n’importe quelle surface plate pour construire.

Un Minecraft dopé à l’ARKit 3.0 !

Une démonstration plutôt étonnante, reposant sur la nouvelle version de la plateforme AR de chez Apple : ARKit 3.0. Le joueur pourra par exemple ajouter son propre corps dans le monde de Minecraft. La démonstration a également permis de découvrir le mode deux joueurs du titre, avec la possibilité de créer des niveaux assez gigantesques… et donc de se plonger littéralement au coeur de Minecraft.

« Travaille à plus petite échelle avec des amis avant de sortir tes constructions dans la nature et à pleine échelle. Tu peux même faire équipe avec les autres pour des mini-aventures ! » explique Microsoft. Une démonstration qui semble avoir fait son petit effet dans la salle, mais ce Minecraft Earth ne devrait pas être disponible en version finale avant quelques mois.

Microsoft a annoncé qu’une version bêta du jeu serait proposée dans le courant de l’été. Le titre de Mojang devrait arriver (on l’espère) d’ici la fin de l’année sur nos smartphones et tablettes. Rappelons que les fans de Minecraft auront également la possibilité de profiter de leur licence favorite au cinéma, avec un film dont la sortie est calée au 4 mars 2022. Rappelons au passage, que Minecraft compte désormais plus de 176 millions de jeux vendus dans le monde…