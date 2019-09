Microsoft dépose un brevet qui pourrait révolutionner les smartphones pliables

Dès le 18 septembre prochain, Samsung devrait lancer son Galaxy Fold en France. Ce smartphone à cheval avec une tablette devrait commencer à démocratiser les smartphones pliables. La firme coréenne a pourtant eu beaucoup de mal à officialiser le lancement du Fold à cause de problèmes techniques concernant l’écran, mais aussi les charnières.

Justement, Microsoft semble également s’être penchée sur la problématique des charnières, puisqu’un brevet déposé par la firme de Redmond présente un système ingénieux. En effet, il s’agit de charnières remplies d’un liquide permettant de résoudre certains problèmes de fluidité liés à la technologie des dispositifs pliables.

Windows United, à l’origine de cette trouvaille, évoque un produit équipé d’un écran OLED pliable, dont la charnière est remplie d’un liquide ou de gaz. Comme on peut le voir sur les croquis du brevet, le fait de remplir les cavités présentent dans le système de pliage, permet de modeler le dispositif dans plusieurs positions. De plus, cette technologie empêche la poussière et autres impuretés de se glisser dans les roulements et ainsi détériorer le fonctionnement.

Devrait-on en savoir davantage le 2 octobre prochain ?

Microsoft prend son temps et apprend des erreurs de ses concurrents. La firme de Redmond ne souhaite pas vivre les imprévus qu’a connu Samsung avec le Galaxy Fold. Cependant, cette charnière n’est pour l’instant présente que sur un croquis. Rien n’indique que Microsoft se lance à son tour dans les dispositifs pliables. Microsoft pourrait même rendre accessible son innovation à d’autres fabricants susceptibles d’utiliser des charnières pour leurs produits à l’avenir.

Il y a très peu de chance que Microsoft présente cette innovation lors de sa conférence le 2 octobre prochain, même si de nombreuses rumeurs évoquent la sortie de Centaurus, une Surface pliable à deux écrans. Toujours d’après les rumeurs, Centaurus se situerait entre la Surface Go et la Surface Pro plus haut de gamme, mais rien ne confirme si ce produit sera vraiment équipé d’un double écran pliable. Les premiers rapports estiment que Centaurus embarquera une version simplifiée de Windows 10, à savoir Windows Lite. De ce fait, si le Centaurus voit le jour, il sera en concurrence directe avec les Chromebook et les iPad.