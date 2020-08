Microsoft améliore l’intégration des applications Android sur Windows 10

N’ayant pas réussi à rendre Windows 10 Mobile aussi populaire qu’Android ou iOS, Microsoft a décidé d’abandonner ce système d’exploitation mobile. Et désormais, la firme de Redmond s’efforce à offrir des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de smartphones d’avoir des appareils synchrones avec leurs ordinateurs sous Windows 10.

Cet effort de Microsoft est particulièrement intéressant sur Android, sur lequel l’application Votre Téléphone permet de gérer les SMS ainsi que les notifications, ou encore de faire des appels téléphoniques, sur un ordinateur. Et grâce à une fonctionnalité de screen miroring appelée « phone screen », il est même possible de contrôler l’écran d’un smartphone Android sur Windows 10.

Le screen mirroring consiste à afficher le contenu de l’écran d’un smartphone sur un ordinateur, et de permettre à l’utilisateur d’utiliser les applications qui sont affichées.

Grâce à cette fonctionnalité, il est déjà possible d’utiliser des applications Android sur Windows 10. Cela est par exemple pratique pour un community manager qui travaille sur un ordinateur et qui souhaite utiliser l’application Instagram (il faut utiliser l’application mobile pour accéder à toutes les fonctionnalités). Et ce mois d’aout, Microsoft a annoncé une meilleure intégration des applications Android sur Windows 10.

Un meilleur accès aux applications Android sur Windows 10

Lors de la présentation du Galaxy Note 20 et du Galaxy Note 20 Ultra, Microsoft a renouvelé son partenariat avec Samsung. Et celui-ci a également présenté une fonctionnalité qui permettra de lancer des applications Android depuis Windows 10. Lorsque la connexion entre ordinateur et smartphone est établie, l’utilisateur peut ouvrir l’application Votre Téléphone sur Windows 10 et accéder à une liste d’applications qu’il peut lancer depuis le PC.

De plus, ces applications Android pourront être utilisées sur des fenêtres séparées de l’application Votre Téléphone, comme s’il s’agissait d’applications Windows. L’utilisateur pourra même épingler des raccourcis vers ces apps pour un accès rapide. Et plus tard, avec le Galaxy Note 20 ou le Galaxy Note 20 Ultra, il sera même possible de lancer plusieurs applications Android en même temps sur Windows 10.

Et si vous ne comptez pas acheter l’un de ces modèles, vous pourrez quand même utiliser cette nouveauté de Microsoft sur certains smartphones Samsung. En effet, la firme de Redmond a annoncé le test en preview (sur une version de Windows 10 pour tester les nouvelles fonctionnalités) de cette possibilité de lancer des applications Android sur Windows 10. Malheureusement, la liste des appareils pris en charge durant ce test n’inclut que des modèles de Samsung, comme le Galaxy S20, le Galaxy A51 ou encore le Galaxy A41.

Sinon, pour rappel, Microsoft développe actuellement son premier smartphone Android : le Surface Duo.