Microsoft devrait commencer à déployer la nouvelle version de Edge aujourd’hui

En lançant Windows 10, Microsoft a également lancé un nouveau navigateur : Microsoft Edge. Avec celui-ci, la firme de Redmond voulait nous faire oublier Internet Explorer et ainsi obtenir plus de parts sur le marché des navigateurs.

Malheureusement, force est de constater que jusqu’à présent, Microsoft Edge est loin d’avoir accompli sa mission. Bien que celui-ci soit plus moderne qu’Internet Explorer et que Microsoft préinstalle le nouveau navigateur sur Windows 10, les gens continuent d’utiliser des alternatives comme Chrome ou Mozilla Firefox. Et les parts de marché de Edge sont très faibles.

L’une des raisons pour lesquelles Edge n’a pas fait un tabac malgré tous les efforts de Microsoft est le fait que de nombreux sites ou services en ligne ne sont pas optimisés pour ce navigateur. En effet, généralement, les développeurs optimisent leurs sites et leurs apps pour les navigateurs les plus utilisés (donc, Chrome en première position).

La nouvelle version de Edge vous fera-t-elle oublier Internet Explorer ?

Pour sauver son navigateur, Microsoft a donc décidé faire quelque chose qui aurait été impensable il y a quelques années : en décembre 2018, la firme de Redmond a annoncé le développement d’un nouveau navigateur qui s’appellera aussi Microsoft Edge, mais qui utilisera la technologie Chromium (celle de Google Chrome) au lieu d’utiliser sa propre technologie EdgeHTML.

En adoptant Chromium, Microsoft s’assure que les sites optimisés pour cette technologie seront systématiquement optimisés pour Edge.

Le développement de ce nouveau navigateur (généralement surnommé « Edge Chromium ») a pris plus d’un an. Mais la bonne nouvelle, c’est que celui-ci devrait prochainement arriver sur vos ordinateurs.

En effet, comme le rapporte PC World, Microsoft a prévu de commencer le déploiement de cette nouvelle version de Edge à partir de ce 15 janvier.

Cela est également confirmé dans un document publié sur le site de Microsoft. « Pour aider nos clients à devenir plus sécurisés et à jour, Microsoft distribuera Microsoft Edge (basé sur Chromium) aux appareils Home et Pro Edition exécutant Windows 10 version 1803 et plus récent via Windows Update. Ce processus commencera après le 15 janvier 2020 et plus d’informations seront disponibles à cette date », lit-on dans ce document. Pour les particuliers, la migration devrait se faire automatiquement. Pour les entreprises, Microsoft proposera un outil appelé « Blocker Toolkit » qui permettra de bloquer le déploiement automatique de cette nouvelle version de Edge.