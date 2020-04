Microsoft et Samsung réinventent AirDrop sous Windows 10

Lorsque vous passez de l’environnement Apple à Windows, ce qui manque en premier c’est l’interaction entre les différents produits. Par exemple, vous pouvez facilement transférer des fichiers en toutes sortes entre votre MacBook et votre iPhone grâce à AirDrop.

En partenariat avec Samsung, Microsoft présente une nouvelle fonctionnalité Windows 10. Cette option est justement conçue pour faciliter le transfert de fichiers entre un smartphone Samsung et le système d’exploitation Windows.

Sous Windows 10, l’application « Votre Téléphone » existe déjà depuis quelques années, au fur et à mesure elle a considérablement évolué en facilitant davantage les interactions entre plusieurs appareils. Par exemple, le presse-papier des Samsung Galaxy S20 et ZFlip est désormais relié à celui d’un PC. Cela signifie que vous pouvez copier du texte sur votre ordinateur et le coller depuis votre smartphone, et inversement.

Sur ce même modèle, vous pouvez désormais partager des fichiers d’un simple drag and drop entre votre smartphone Samsung et votre PC. Microsoft note que tous types de fichiers sont compatibles, que ce soit un format photo, vidéo, audio, et autre. Cependant, certaines limites existent puisque vous ne pouvez pas transférer plus de 100 fichiers à la fois, et surtout il est encore impossible de transférer un fichier qui dépasse 512 Mo. Il est également nécessaire que l’expéditeur comme le destinataire soient connectés au même réseau Wi-Fi.

Ce partenariat entre Samsung et Microsoft évolue en permanence, et avec l’arrivée du Galaxy Note 20 et Note 20+ d’autres fonctionnalités pourraient voir le jour. Pour le moment, les rumeurs sont encore infondées concernant ce smartphone. Il faudra attendre plusieurs pour le découvrir et que les informations à son sujet se précisent. De plus, à cause de la pandémie, la production des Note 20 et Note 20+ pourrait encore une fois être retardée.