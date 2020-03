Maintenant que le Galaxy S20, le S20 Plus et le S20 Ultra sont sur le marché, les médias commencent à s’intéresser aux fuites et aux rumeurs concernant les prochains Galaxy Note. Étant donné que ces smartphones ne sortiront pas avant plusieurs mois (et il est toujours possible qu’il soit retardé à cause du COVID-19), les rumeurs ne sont pas encore très nombreuses.

Cependant, cela n’a pas empêché Concept Creator et Letsgodigital.org d’imaginer à quoi les prochains Galaxy Note pourraient ressembler, et de publier des concepts.

L’image que vous voyez ci-dessus montre un concept d’un « Galaxy Note 20 Ultra », qui semble très inspiré du Galaxy S20 Ultra. La caméra frontale est placée sur un trou percé sur l’écran et positionnée sur le centre. Sur le dos, on a le module caméra qui ressemble à celui du Galaxy S20 ultra. Après tout, généralement, les Galaxy Note sont des versions légèrement améliorées des Galaxy S sortis en début d’année.

Normalement, le Note 20 Ultra, s’il est développé par Samsung, devrait avoir un écran au moins aussi grand que celui du Galaxy S20 Ultra. Et bien entendu, l’appareil devrait avoir un S Pen amélioré. Chaque année, Samsung apporte de nouvelles améliorations à ce stylet qui est devenu la marque de fabrique de cette gamme. Ci-dessous, vous avez également une vidéo, publiée par la chaîne de Concept Creator, qui montre plus en détail ce concept du Galaxy Note 20 Ultra.

Une version « Ultra » pour le prochain Galaxy Note ?

Si Samsung compte lancer le Galaxy Note 20 Ultra, celui-ci devrait normalement hériter de tous les atouts du Galaxy S20 Ultra, à savoir sa caméra principale de 108 mégapixels, son zoom x100 (appelé « Space Zoom » par Samsung), ainsi que l’écran AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, qui permet d’avoir des animations fluides.

Sinon, pour rappel, sur le Galaxy S20 Ultra, la caméra de 108 mégapixels est accompagnée d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 48 mégapixels, ainsi que d’une caméra DepthVision pour la profondeur. Sous le capot du S20 Ultra, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 865 ou équivalent, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM. La batterie a une capacité de 5 000 mAh.

Mais bien entendu, pour le moment, on ne peut encore avoir aucune certitude en ce qui concerne les prochains Galaxy Note de Samsung.