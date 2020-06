Microsoft étend ses programmes de sécurité à Linux et Android

Microsoft tient sa promesse concernant les mesures de sécurité des entreprises même sur des plateformes non Windows. Désormais, la firme de Redmond propose des protections pour les utilisateurs Linux et Android, afin de réduire les risques de présence de logiciels malveillants.

Pour le moment, seuls les utilisateurs disposants de Windows 10 Enterprise Édition peuvent prétendre à ces offres. Si les tarifs ne sont pas très transparents, il semblerait que les prix varient entre 30 et 72 dollars par appareil et par an.

En février, lorsque Microsoft a présenté son offre concernant Linux, la firme de Redmond a détaillé diverses fonctionnalités relatives à des alertes antivirus, ainsi que de nombreuses autres capacités préventives. Grâce à une simple ligne de commande, les administrateurs ont la possibilité de gérer les machines des utilisateurs, lancer et configurer des analyses antivirus, surveiller le réseau et gérer diverses menaces.

Dans l’annonce publiée à l’occasion de la présentation du service compatible avec Linux on peut lire : « Nous ne sommes qu’au début de notre voyage vers Linux et nous ne nous arrêterons pas là ! Nous nous sommes engagés à étendre continuellement nos capacités pour Linux et nous vous apporterons des améliorations dans les mois à venir ».

Qu’en est-il d’Android ?

En ce qui concerne les utilisateurs Android, voici ce que Microsoft propose :