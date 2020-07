Microsoft Flight Simulator : le 18 août sur PC (et disponible via le Xbox Game Pass)

Voilà de longs mois maintenant que Microsoft prend un malin plaisir à teaser son tout nouveau Flight Simulator. Un nouvel opus mis au point en France, par les équipes d’Asobo Studios, et qui promet un niveau de réalisme plus saisissant que jamais. L’occasion de rappeler que le tout premier opus de la franchise Flight Simulator a vu le jour… il y a 38 ans !

Flight Simulator 2020 disponible le 18 août

Bonne nouvelle aujourd’hui, puisque Microsoft officialise enfin la date de sortie de son nouveau Flight Simulator. Ce dernier sera donc disponible le 18 août prochain, en boutiques, en version dématérialisée… mais aussi sur le Xbox Game Pass pour PC. A noter que la disponibilité concerne pour l’heure uniquement la version Windows du jeu, et on ne sait pas encore quand sera disponible ce Flight Simulator sur les consoles Xbox.

Rappelons que ce nouvel opus promet des paysages plus luxuriants et détaillés que jamais, avec en prime un trafic routier bien présent, une météo en temps réel, des animaux… bref, tout pour récréer une véritable vie sur terre et dans le airs. Les développeurs promettent également des avions ultra détaillés, un nouveau système de checklist, un nouveau cycle jour/nuit, une expérience de vol plus réaliste…

En ce qui concerne la France, dans l’édition standard, on retrouvera notamment l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, mais aussi le Courchevel Altiport.

Trois éditions pour Flight Simulator

Le nouveau Microsoft Flight Simulator sera proposé en édition Standard (69,99€) et inclura 20 avions et 30 aéroports. Cette édition sera disponible dès le jour de son lancement dans le Xbox Game Pass pour PC.

On pourra également se procurer le jeu en édition Deluxe (89,99€), qui comprendra l’intégralité du contenu de l’édition Standard, en y ajoutant 5 avions uniques et 5 aéroports internationaux supplémentaires. Enfin, l’édition Premium Deluxe (119,99€) comprend l’intégralité du contenu de l’édition Standard et y ajoute 10 avions uniques et 10 aéroports internationaux supplémentaires.