Microsoft : jusqu’à 503 € de remise sur les Surface Go 2, Book 3 et Pro 7

Microsoft prépare la rentrée. Pour promouvoir sa toute nouvelle gamme de tablettes et ordinateurs 2-en-1, la marque affiche des réductions généreuses. C’est le moment de s’équiper du meilleur de la gamme de Microsoft avec des réductions qui grimpent jusqu’à 503 €. On vous explique tous les détails de l’offre et les réductions affichées.

Voir les promos Back to School

Pour les étudiants, la Surface Go 2 en promo chez Microsoft

Au mois de mai, Microsoft a commercialisé une toute nouvelle version de sa tablette 2-en-1, la Surface Go 2. Véritable tablette de 10,5 pouces, elle se transforme en ordinateur grâce à un clavier pratique et agréable, qui a le mérite de ne pas prendre de place. De nouveaux haut-parleurs ont été intégrés pour une meilleure écoute en visioconférence et de nouveaux microphones permettent d’augmenter la clarté de la voix.

La puissance a été renforcée et la tablette peut exécuter l’ensemble de ses tâches sans difficulté. Le modèle le moins cher possède une configuration avec 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage, l’équivalent d’un ordinateur tel qu’un MacBook Air, avec tous les avantages d’une tablette pour consulter du contenu comme des articles ou du streaming Netflix.

Profiter de l’offre

En avance sur la rentrée, l’offre spéciale « Back to School » de Microsoft offre une réduction immédiate de 10 % sur la Surface Go 2 disponible au prix exceptionnel de 413 €.

503 € de remise sur la Surface Book 3

Parlons maintenant de la réduction la plus importante dans l’offre de promotion Microsoft. Pour son ordinateur professionnel Surface Book 3, Microsoft propose un écran de 13,5 ou 15″ avec un processeur Intel Core i5 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il s’agit d’un excellent produit qui rivalise avec les meilleurs ordinateurs du marché, tout en donnant une nouvelle fois la possibilité aux clients de détacher l’écran pour en faire une véritable tablette. On appréciera son clavier similaire à celui d’un ordinateur, si vous cherchez quelque chose de plus épais qu’une Surface Go 2.

Pour sa campagne de promotion, la Microsoft Surface Book 3 est disponible avec une réduction de 503 €, à 1 529 €. Cela correspond à une remise de -15 % et toutes les configurations du produit sont concernées par cette offre, en 13,5 comme en 15 pouces.

Profiter de l’offre

Surface Pro 7 : jusqu’à 375 € d’économies

À mi-chemin entre la Microsoft Surface Go 2 et la Surface Book 3, le fabricant a certainement développé son meilleur produit en imaginant la Surface Pro 7. La tablette 2-en-1 de Microsoft et son écran de 12,3 pouces est un régal à l’utilisation et de par son compromis entre poids et puissance. Il s’agit d’un véritable PC puissant et Microsoft a intégré ses processeurs Intel Core de la 10e génération, soit la plus récente de la gamme de processeurs du marché.

Profiter de l’offre

Profitez d’une réduction de 15 % sur les Surface Pro 7, quelle que soit la configuration que vous aurez pris. Pour cette rentrée, il est ainsi possible de s’équiper d’une Surface Pro 7 à seulement 781 €. L’économie de 375 €est à ne pas rater.

L’offre Microsoft : des avantages en plus des réductions

L’offre Back To School est disponible du 24 août au 13 septembre 2020. Elle concerne l’ensemble des produits de la gamme : si vous cherchez à vous offrir une Surface Pro X ou une Surface Laptop 3, des réductions allant jusqu’à 15 % sont aussi affichées. Découvrez toutes les remises ci-dessous.

Pour se défendre face aux offres promotionnelles des e-commerçants, Microsoft a déployé tout un tas d’avantages à préférer son store. Déjà, Microsoft propose un retour gratuit de votre Microsoft Surface pendant 60 jours, soit 4 fois plus que la délai que la législation impose aux commerçants. De quoi se faire un avis sur le produit et pouvoir le renvoyer gratuitement en cas de difficulté.

En même temps, les clients Microsoft passant par la boutique officielle sont toujours invités à profiter de 20 € de remise immédiate pour un abonnement Microsoft 365, regroupant les meilleurs outils bureautiques comme Microsoft Word, Excel ou encore Powerpoint. D’ailleurs, les étudiants seront aussi favorisés avec des accès à des promotions spéciales.

Voir toutes les offres