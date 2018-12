Microsoft lance Hummingbird, une nouvelle application pour s’informer

Depuis la mise à jour de Facebook annoncée en début d’année, le fil d’actualité du réseau social affiche moins de publications de pages et donc moins de publications de médias. D’après Marc Zuckerberg, en lançant cette mise à jour, l’entreprise s’attendait à un passage de 5 % à 4 % de la part des médias sur la distribution sur le fil d’actualité.

De ce fait, alors que le trafic Facebook des médias en ligne a baissé cette année, les autres applications comme Google News, Apple News ou encore Flipboard sont devenues plus importantes.

Il n’est donc pas étonnant si aujourd’hui, Microsoft lance discrètement une nouvelle application baptisée Hummingbird, qui permet aux utilisateurs de s’informer, sur Android.

Comme d’autres entreprises qui proposent des applications de ce type, Microsoft a recours à l’intelligence artificielle afin de proposer des sélections personnalisées de contenus pour les utilisateurs.

Une fois connecté, l’utilisateur choisit entre différentes catégories afin de personnaliser son flux. Puis, l’IA de Microsoft peut améliorer cette personnalisation en fonction des activités de l’utilisateur. « Plus vous utilisez Hummingbird, plus il vous est facile de rechercher et de localiser des histoires sur le Web, et d’éviter celles que vous n’aimez pas », lit-on dans la description sur Play Store.

Et en plus des articles, il y a également une section dédiée aux vidéos virales.

Microsoft veut également sa part

L’actualité est un véritable champ de bataille pour les géants du numérique. Apple propose déjà son application Apple News. Quant à Google, il a Google News, ainsi que la fonctionnalité Discover sur son moteur de recherche, qui suggère des contenus en fonction de l’historique des utilisateurs.

De son côté, Microsoft a également lancé une application Microsoft News il y a 6 mois. Celle-ci « facilite la personnalisation de vos actualités, y compris la priorisation de vos sujets favoris sur MSN.com ou la sélection des centres d’intérêt à suivre dans votre fil d’actualité sur la page Microsoft Edge Start et nos applications sur Windows 10, iOS et Android. Cela vous permet de rapidement accéder à l’information que vous voulez le plus quand et où vous le voulez », expliquait la firme de Redmond.