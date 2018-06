Après Google News et Apple News, voici Microsoft News (MSN)

Microsoft lance Microsoft News, pour contrer Google News, Apple News (et Twitter).

Vous vous souvenez des actualités sur MSN ? Bien que le service ait un peu perdu de son importance dans le temps, il existe toujours.

Et aujourd’hui, la firme de Redmond a décidé de donner une seconde vie à celui-ci.

L’objectif de la firme de Redmond est clair : proposer une nouvelle offre en mesure de contrer Google News, Apple News et Twitter.

L’actualité, un nouveau champ de bataille entre géants du numérique

Depuis que Facebook a décidé de réduire la part de l’info sur son fil d’actualité, les annonces dans ce domaine s’enchaînent.

Google News a eu droit à une refonte, Apple News sera disponible sur Mac et Twitter a également annoncé des changements de design pour rendre le contenu plus facile à découvrir pour les utilisateurs lambda.

Quant à Microsoft, il lance Microsoft News, qui sera disponible sur Android, iOS et sur le web. Microsoft News propulse également des infos sur Windows 10, Microsoft Edge, sur Skype, Outlook et sur la Xbox. Et les préférences seront synchronisées entre différents appareils.

Comme la plupart des services de ce genre, la firme de Redmond mise sur la personnalisation du contenu affiché.

Microsoft News, le concurrent d’Apple News et de Google News

« Microsoft News facilite la personnalisation de vos actualités, y compris la priorisation de vos sujets favoris sur MSN.com ou la sélection des centres d’intérêt à suivre dans votre fil d’actualité sur la page Microsoft Edge Start et nos applications sur Windows 10, iOS et Android. Cela vous permet de rapidement accéder à l’information que vous voulez le plus quand et où vous le voulez », explique la firme de Redmond.

Microsoft rappelle également qu’il travaille dans le domaine de l’actualité depuis 23 ans, et que ses actualités touchent une audience d’un demi-milliards de personnes dans 140 pays. Les contenus proviennent de plus de 3 000 médias partenaires, qui envoient 100 000 contenus par jour. Pour la curation, Microsoft emploie 800 éditeurs.